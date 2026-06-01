San Vito Lo Capo, dal 13 al 15 giugno la festa patronale di San Vito

01/06/2026 17:25:00

Dal 13 al 15 giugno 2026 San Vito Lo Capo celebra la festa patronale di San Vito Martire, uno degli appuntamenti più sentiti dalla comunità locale e uno dei momenti che segnano simbolicamente l’inizio della stagione turistica nel borgo marinaro.

La festa non è soltanto una ricorrenza religiosa. Per San Vito Lo Capo rappresenta un rito collettivo che unisce devozione, mare, tradizioni popolari e partecipazione dei pescatori. Dopo gli eventi primaverili e il Festival degli Aquiloni, il paese entra nel vivo dell’estate con una celebrazione che ogni anno richiama fedeli, residenti e visitatori.

Tra gli appuntamenti più caratteristici c’è il tradizionale gioco dell’antenna a mare. I partecipanti si sfidano su un lungo tronco di legno sospeso sull’acqua e reso scivoloso dal sapone, cercando di raggiungere una bandierina posta all’estremità. Una prova di equilibrio e resistenza che si conclude spesso con spettacolari cadute in mare, tra gli applausi del pubblico.

Uno dei momenti più suggestivi della festa è la rievocazione dello Sbarco dei Santi, che si svolge al tramonto sulla spiaggia. Secondo la tradizione, il giovane Vito, insieme al maestro Modesto e alla nutrice Crescenzia, giunse dal mare dopo essere fuggito dalle persecuzioni dell’imperatore Diocleziano. La scena viene riproposta con l’arrivo di una barca, accolta dai pescatori, dai fedeli e da giochi di luce e fuochi d’artificio.

Il 15 giugno è il giorno centrale della festa religiosa. Il simulacro di San Vito viene portato in processione per le vie del paese, accompagnato dalla comunità, dalle autorità e dai fedeli. Tra i momenti simbolici c’è anche la consegna delle chiavi della città al Santo, prima della conclusione dei festeggiamenti nei pressi del Santuario.

Il Santuario di San Vito è uno dei luoghi più rappresentativi del paese. Con il suo aspetto di chiesa-fortezza, racconta una parte importante della storia locale: nato attorno a una piccola cappella dedicata al Santo, venne trasformato nel tempo in un luogo di protezione per pellegrini e fedeli.

Per chi arriva da fuori, la festa patronale è anche un’occasione per vivere San Vito Lo Capo in un momento autentico, tra tradizione religiosa, vita di paese e atmosfera estiva. Chi vuole fermarsi qualche giorno può consultare le strutture ricettive e i B&B a San Vito Lo Capo. Per organizzare il soggiorno e scoprire altri itinerari, spiagge, borghi ed eventi, è disponibile anche la guida su cosa fare in provincia di Trapani.



