Erice, sabato il Premio Nino Fici Li Bassi dedicato a poeti, pittori e scrittori

01/06/2026 10:15:00

Erice ospita la prima edizione del Premio "Nino Fici Li Bassi. Poeti, pittori, scrittori", organizzato dalla BIST – Biennale Internazionale Sicily Trinacria. L'appuntamento è per sabato 6 giugno, alle 17, al Teatro Gebel Hamed, l'unico teatro della cittadina, realizzato sulle rovine di un'antica chiesa.

La manifestazione è curata dalla giornalista e critica d'arte Chiara Fici, presidente della BIST. A inaugurare l'evento, con il taglio del nastro, sarà la sindaca di Erice Daniela Toscano.

Tra i presenti, l'assessore alla Cultura di Erice Rossella Cosentino, il sindaco di Trapani Giacomo Tranchida e l'assessore alla Polizia Municipale di Trapani Andrea Vassallo. In programma anche gli interventi di Monsignore Padre Leone Petix sul rapporto tra arte e fede, del professore Francesco Pintaldi e di Beppe Giaconia, che parlerà della Targa Florio nel Trapanese. Ospite d'onore il regista e sceneggiatore Giovanni Battista Pollina.

Nel corso del pomeriggio saranno consegnati gli Attestati al Valore al professore Pintaldi, a Giovanni Battista Pollina, al sindaco e all'assessore alla Polizia Municipale di Trapani, al presidente del Centro Studi Francescani e Medioevali Roberto Franco e allo chef Giovanni Monteleone.

Numerosi poeti, scrittori e pittori riceveranno targa e pergamena. Forte la presenza di autori del territorio, da Marsala a Salemi: tra loro Alberto Noto, che accompagnerà la cerimonia con una melodia siciliana antica.

Chi era Nino Fici Li Bassi

Il premio è dedicato a Nino Fici Li Bassi (Marsala, 1° novembre 1889 – 17 febbraio 1966), prozio della presidente della BIST. Intellettuale tra i più noti del Novecento siciliano, fu professore e preside del Ginnasio Statale "Vincenzo Pipitone" di Marsala. Laureato in lettere, allievo di Giovanni Alfredo Cesareo, ebbe come maestro Eugenio Donadoni ed era un apprezzato cultore della Divina Commedia.

A Marsala una strada porta il suo nome; a Erice, sul Castello delle Torri del Balio, una lastra riporta un suo sonetto con la firma incisa. Tra le sue opere "La Canzone di Marsala", "Armonie Ericine" – definito il poema di Erice – "La Rapsodia della Cava" e "San Giovanni al Boeo".

La danza in onore di Erice

A chiudere il vernissage la danza "Ericina Venus", eseguita in onore del poeta e in omaggio alla città dalle giovani allieve della maestra Elisa Ilari, della Scuola di Danza Tersicore di Marsala.



