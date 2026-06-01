Trapani, pioggia di premi per l'Orchestra della "Nunzio Nasi" al concorso nazionale Etnamusica

01/06/2026 09:51:00

Ancora un importante riconoscimento per l'Orchestra dell'Istituto Comprensivo "Nunzio Nasi" di Trapani.

La scuola ha conquistato il Primo Premio alla terza edizione del Concorso Musicale Nazionale "Etnamusica", svoltosi a Linguaglossa dal 25 al 27 maggio.

Un risultato che conferma la qualità del percorso musicale portato avanti dall'istituto trapanese e che si aggiunge a una lunga serie di successi ottenuti dagli studenti nelle diverse categorie della competizione.

Oltre al premio assegnato all'orchestra scolastica, sono arrivati infatti numerosi riconoscimenti individuali e di gruppo. Primo premio per due ensemble da camera composti rispettivamente da 16 e 15 elementi. Primo posto anche per il trio formato da Samuele Peria, Greta Gianquinto Russo, Beatrice Leggieri e Francesco Marrone.

Tra i solisti si sono distinti Francesco Grimaudo, vincitore del primo premio nella categoria chitarra, e i pianisti Dorotea Pisciotta Randazzo e Francesco Marrone, anch'essi premiati con il primo posto. Secondo premio, invece, per la pianista Giorgia Crimi e per il duo pianistico a quattro mani composto da Luca Lombardo e Andrea Capizzo.

La soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dal dirigente scolastico Ignazio Monticciolo.

"Questi prestigiosi risultati rappresentano motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. I premi conquistati testimoniano il talento dei nostri studenti, l'impegno quotidiano dei docenti e la qualità dell'offerta formativa dell'istituto", ha dichiarato.

Per il dirigente, la musica continua a rappresentare uno strumento educativo fondamentale, capace di promuovere valori come disciplina, collaborazione, sensibilità e rispetto reciproco, in linea con la mission della scuola: "Cresciamo insieme nella ricchezza delle diversità".

L'esperienza musicale della "Nunzio Nasi"è infatti uno dei punti qualificanti dell'offerta formativa dell'istituto, che negli anni si è distinto a livello regionale e nazionale per la valorizzazione dei giovani talenti e per l'attenzione ai percorsi inclusivi.

L'anno scolastico musicale si concluderà con il tradizionale "Concerto di Primavera", appuntamento particolarmente atteso dalla comunità scolastica e cittadina. L'evento è in programma sabato 6 giugno alle 20 al Teatro "Giuseppe Di Stefano", all'interno della Villa Margherita di Trapani, e vedrà protagonisti l'orchestra e il coro dell'istituto. Un'occasione per celebrare insieme una stagione ricca di successi, premi ed emozioni.



