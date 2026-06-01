Trapani, pioggia di premi per l'Orchestra della "Nunzio Nasi" al concorso nazionale Etnamusica
Ancora un importante riconoscimento per l'Orchestra dell'Istituto Comprensivo "Nunzio Nasi" di Trapani.
La scuola ha conquistato il Primo Premio alla terza edizione del Concorso Musicale Nazionale "Etnamusica", svoltosi a Linguaglossa dal 25 al 27 maggio.
Un risultato che conferma la qualità del percorso musicale portato avanti dall'istituto trapanese e che si aggiunge a una lunga serie di successi ottenuti dagli studenti nelle diverse categorie della competizione.
Oltre al premio assegnato all'orchestra scolastica, sono arrivati infatti numerosi riconoscimenti individuali e di gruppo. Primo premio per due ensemble da camera composti rispettivamente da 16 e 15 elementi. Primo posto anche per il trio formato da Samuele Peria, Greta Gianquinto Russo, Beatrice Leggieri e Francesco Marrone.
Tra i solisti si sono distinti Francesco Grimaudo, vincitore del primo premio nella categoria chitarra, e i pianisti Dorotea Pisciotta Randazzo e Francesco Marrone, anch'essi premiati con il primo posto. Secondo premio, invece, per la pianista Giorgia Crimi e per il duo pianistico a quattro mani composto da Luca Lombardo e Andrea Capizzo.
La soddisfazione per i risultati raggiunti è stata espressa dal dirigente scolastico Ignazio Monticciolo.
"Questi prestigiosi risultati rappresentano motivo di grande orgoglio per tutta la nostra comunità scolastica. I premi conquistati testimoniano il talento dei nostri studenti, l'impegno quotidiano dei docenti e la qualità dell'offerta formativa dell'istituto", ha dichiarato.
Per il dirigente, la musica continua a rappresentare uno strumento educativo fondamentale, capace di promuovere valori come disciplina, collaborazione, sensibilità e rispetto reciproco, in linea con la mission della scuola: "Cresciamo insieme nella ricchezza delle diversità".
L'esperienza musicale della "Nunzio Nasi"è infatti uno dei punti qualificanti dell'offerta formativa dell'istituto, che negli anni si è distinto a livello regionale e nazionale per la valorizzazione dei giovani talenti e per l'attenzione ai percorsi inclusivi.
L'anno scolastico musicale si concluderà con il tradizionale "Concerto di Primavera", appuntamento particolarmente atteso dalla comunità scolastica e cittadina. L'evento è in programma sabato 6 giugno alle 20 al Teatro "Giuseppe Di Stefano", all'interno della Villa Margherita di Trapani, e vedrà protagonisti l'orchestra e il coro dell'istituto. Un'occasione per celebrare insieme una stagione ricca di successi, premi ed emozioni.
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