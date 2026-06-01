Sicilia. A 87 anni sale a 1500 metri, si sente male e viene salvato in elicottero

01/06/2026 10:04:00

Intervento di soccorso sul Monte Cammarata, in provincia di Agrigento, per un escursionista colto da un grave malore durante un’attività organizzata.

L’uomo, 87 anni, originario di Rovereto, in provincia di Trento, stava partecipando a un’escursione insieme ad altri partecipanti. Arrivato a quota 1.460 metri, ha accusato un malore che non è migliorato nonostante la sosta e l’assistenza prestata da un medico presente nel gruppo.

L’allarme è stato lanciato tramite GeoResQ, l’applicazione di geolocalizzazione e richiesta di soccorso dedicata agli escursionisti. La centrale operativa ha contattato il Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico, fornendo le coordinate precise del punto in cui si trovava l’uomo.

Considerata la zona impervia, il Soccorso Alpino ha chiesto il supporto dell’elicottero della Polizia di Stato, dotato di verricello. Il velivolo è decollato dall’aeroporto di Boccadifalco con a bordo due tecnici di elisoccorso del Soccorso Alpino, già impegnati in attività addestrativa nella base palermitana.

Raggiunta l’area dell’intervento, i tecnici sono stati calati con il verricello e hanno valutato le condizioni dell’escursionista. Con altre due operazioni di verricello, il paziente e il medico presente sul posto sono stati portati a bordo.

L’uomo è stato trasferito in elicottero all’ospedale di Agrigento, secondo quanto disposto dalla Centrale 118, per gli accertamenti e le cure necessarie.

L’intervento è stato condotto congiuntamente dal Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico e dal 4° Reparto Volo della Polizia di Stato.



