Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
01/06/2026 08:30:00

Marsala e Mazara, tre episodi di violenza in 24 ore: cresce la paura tra i cittadini

https://www.tp24.it/immagini_articoli/01-06-2026/1780295580-0-marsala-e-mazara-tre-episodi-di-violenza-in-24-ore-cresce-la-paura-tra-i-cittadini.jpg

Tre episodi di violenza in meno di 24 ore tra Marsala e Mazara del Vallo. Tre fatti diversi, ma con un elemento comune: la sensazione, sempre più diffusa, che alcune zone delle città diventino insicure soprattutto nelle ore serali e notturne.

 

A Marsala il primo episodio è avvenuto all’alba del 30 maggio, intorno alle 5.45, lungo la strada provinciale 53, in direzione Ciavolo. Un giovane che percorreva la strada in bicicletta, dopo avere superato il Santuario e i vivai Zichittella, sarebbe stato aggredito da quattro ragazzi a bordo di due scooter bianchi.

Secondo quanto denunciato ai Carabinieri, i quattro lo avrebbero bloccato e colpito al volto con bastoni di legno, facendolo cadere dalla bicicletta. Poi si sarebbero allontanati in direzione Petrosino. Il ragazzo, sanguinante, è riuscito a raggiungere l’azienda agricola dove lavora ed è stato soccorso.

 

Al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala i medici gli hanno riscontrato una ferita alla bocca, una frattura del processo alveolare del mascellare e una lesione al setto nasale. La prognosi è di sette giorni. Nella denuncia, la vittima riferisce che gli aggressori erano giovani italiani, con il casco, quindi difficili da riconoscere.

Poi, nella notte successiva, la violenza si è spostata nei centri storici.

 

A Mazara del Vallo, intorno alla mezzanotte di sabato, tra piazza Chinea e piazza San Bartolomeo, si è verificata una maxi rissa tra due gruppi. Secondo le prime informazioni, potrebbe trattarsi di uno scontro tra bande legate allo spaccio di droga e al controllo della zona. La lite sarebbe degenerata rapidamente: coltelli, sangue, urla e fuggi fuggi generale tra chi si trovava nell’area della movida.

 

Non è ancora chiaro il bilancio dei feriti né se siano stati effettuati fermi. Le forze dell’ordine stanno ricostruendo quanto accaduto. Ma per residenti e operatori della zona non si tratta di un episodio isolato. Da tempo viene chiesta una presenza più costante delle forze dell’ordine, soprattutto nelle ore serali e notturne.

Poche ore dopo, ancora paura a Marsala. Intorno alle 2, in piazza San Matteo, nel cuore del centro storico, si è verificata una rissa tra cittadini stranieri. Un uomo sarebbe stato aggredito violentemente e colpito con calci e pugni. Anche in questo caso i dettagli sono ancora in fase di ricostruzione.

La preoccupazione dei residenti è forte. Chi vive nella zona racconta di episodi frequenti di disordine e violenza, soprattutto nelle ore notturne. La sensazione, dicono, è quella di un coprifuoco non scritto: dopo una certa ora si evita di uscire, si abbassano le saracinesche, si resta in casa.

 

Tre episodi in 24 ore non fanno una statistica, ma raccontano un clima. Marsala e Mazara si ritrovano a fare i conti con un problema che non può essere liquidato come semplice “movida agitata”. Qui si parla di aggressioni, bastoni, coltelli, risse, sangue.

 

La richiesta che arriva dai cittadini è la stessa: più controlli, più presenza nelle piazze, più attenzione alle zone dove il disagio si trasforma in violenza. Perché il centro storico, le strade periferiche e le piazze non possono diventare luoghi da evitare quando cala il buio.









Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...