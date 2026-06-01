1 Giugno: Israele avanza in Libano, speleologo intrappolato, Trump contro il Papa
E' il 1° Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.
• È stata scoperta una nuova terapia che raddoppia le speranze di sopravvivenza dei malati di tumore al pancreas • Nel foggiano un ragazzo di 16 anni alla guida di un’auto è scappato dalla polizia perché senza patente. Nella fuga, è finito fuori strada e un amico che era a bordo è morto. Sull’auto erano in cinque, tutti ubriachi • Nel cuneese uno speleologo è rimasto intrappolato in una grotta, a 120 metri di profondità. È da ieri che si sta cercando di tirarlo fuori • Il sindaco di San Giorgio su Legnano ha proposto ai padroni di animali domestici di autotassarsi per 20 euro, soldi da devolvere a chi ha figli • Trump si è dato da fare su Truth: ha criticato il Papa e postato più di 50 contenuti in nove ore circa • Intervistato da sua nuora Lara su Fox News, a proposito dei negoziati con l’Iran, Trump ha detto che «se hai fretta non concludi un buon affare» • In Libano l’Idf ha occupato il castello crociato di Beaufort. Da 26 anni Israele non era arrivato a tal punto di penetrazione nel Paese. Intanto è prevista per domani una nuova sessione negoziale fra Beirut e Gerusalemme
• Il sindaco di New York Mamdani ha disertato l’annuale Israel Day Parade, esplicitando il suo intento di boicottarla • È stato arrestato mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul il responsabile turco della Caddel Construction, accusata di caporalato nel cantiere del consolato Usa a Milano • Il cronista vicentino Adriano Cappellari, quasi 21 anni, è stato oggetto di un attentato incendiario a causa per aver scritto di don Patriciello. Ora rischia di vedersi affibbiare la scorta • Un bambino di 12 anni è disperso da venerdì nelle acque del fiume Sesia, a Vercelli • A Ferrara un uomo ha ucciso la moglie con una coltellata al petto. A Catania un altro uomo ha tentato di uccidere la moglie, che ora è grave in ospedale, colpendola alla testa • Uno scalatore è morto precipitando per 500 metri dalla parete nord del Gran Paradiso • I vigili che hanno fatto imbizzarrire i cavalli accendendo dei mortaretti sono stati esclusi dalla parata di domani a Roma • Jonas Vingegaard, 29 anni, ha vinto il Giro d’Italia, finito ieri a Roma. Nell’ultima delle 21 tappe, maglia rosa del friulano Jonathan Milan • A Parigi la festa per la vittoria in Champions del Psg si è trasformata in guerriglia urbana, con un morto, circa 300 feriti e circa 800 arresti (e sempre a Parigi è finita improvvisamente l’afa: in un giorno la temperatura è scesa in media di 11 gradi) • A Malta il Labour ha vinto per la quarta volta di fila e Robert Abela è di nuovo premier • In Myanmar 55 persone sono morte nell’esplosione di un edificio dove si conservano sostanze utili all’estrazione mineraria • In Portogallo al Remigration Summit c’era anche Gregory Bovino, già capo dell’Ice, la polizia di frontiera statunitense • Si è risvegliato dal coma il tifoso che era stato ferito prima del derby tra Torino e Juventus. Come prima cosa, ha pensato al 730 (fa il commercialista) • Vannacci ha detto che alle elezioni del 2027 per il nuovo sindaco di Milano ci sarà anche un candidato del suo partito • Gasparri ha promosso un’interrogazione parlamentare su presunti episodi di collaboratori sottopagati per realizzare la serie di Zerocalcare Due spicci • A Milano genitori, docenti e presidi di 60 scuole si sono uniti nella decisione di non dare lo smartphone ai bambini prima dei 13 anni • L’uomo che è finito contro lo scuolabus a Mazara del Vallo, oltre ad essere senza patente e senza assicurazione, era anche positivo alla cocaina • A Cagliari si sta cercando di capire se un uomo rientrato dal Congo, che non sta bene, abbia contratto l’ebola • Fra un mese esatto partirà il primo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli • Catherine Zeta-Jones ha regalato al marito Michael Douglas un attico affacciato su piazza Navona, a Roma. In città è arrivato anche Emmanuel Carrère, che abiterà per qualche mese ai Parioli, in casa di un amico • Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati civilmente ieri a Londra e venerdì si sposeranno anche a Palermo, a palazzo Gangi, che fu il set deIl Gattopardo • Oggi al Roland Garros giocano Cobolli, Berrettini e Arnaldi • Sono morti l’attrice statunitense Kelly Curtis (69 anni), lo studioso svizzero di letteratura italiana Massimo Danzi (71), il pittore franco-argentino Julio Le Parc (97), la montatrice di Guerre Stellari Marcia Lucas (80), il sociologo francese Edgar Morin (104), la contessa senese Cesarina Pannocchieschi d’Elci (94)
Titoli Corriere della sera: Libano, l’avanzata di Israele la Repubblica: Libano, Israele sfida l’Onu La Stampa: Il governo frena sulle accise Il Sole 24 Ore: Affitti, il contratto / ordinario frena / Più patti transitori Il Messaggero: Israele taglia / il Libano in due / Mossa di Trump Il Giornale: Scandalo migranti / Viaggi e shopping / coi soldi dello Stato Qn: Israele taglia il Libano in due / La Francia si appella all’Onu Il Fatto: 5 Stelle e Pd cercano l’intesa / contro il riarmo e i vincoli Ue Leggo: Cisgiordania, la barbarie dei coloni Libero: I matti della patrimoniale La Verità: La sinistra ha un programma / più tasse per tutti gli italiani Il Mattino: Israele taglia il Libano a metà il Quotidiano del Sud: Bruxelles / il comodo alibi / di chi non sa / cambiare Domani: Trump rilancia ancora con l’Iran / Libano, Israele non si ferma più
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