1 Giugno: Israele avanza in Libano, speleologo intrappolato, Trump contro il Papa

01/06/2026 07:26:00

E' il 1° Giugno 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• È stata scoperta una nuova terapia che raddoppia le speranze di sopravvivenza dei malati di tumore al pancreas

• Nel foggiano un ragazzo di 16 anni alla guida di un’auto è scappato dalla polizia perché senza patente. Nella fuga, è finito fuori strada e un amico che era a bordo è morto. Sull’auto erano in cinque, tutti ubriachi

• Nel cuneese uno speleologo è rimasto intrappolato in una grotta, a 120 metri di profondità. È da ieri che si sta cercando di tirarlo fuori

• Il sindaco di San Giorgio su Legnano ha proposto ai padroni di animali domestici di autotassarsi per 20 euro, soldi da devolvere a chi ha figli

• Trump si è dato da fare su Truth: ha criticato il Papa e postato più di 50 contenuti in nove ore circa

• Intervistato da sua nuora Lara su Fox News, a proposito dei negoziati con l’Iran, Trump ha detto che «se hai fretta non concludi un buon affare»

• In Libano l’Idf ha occupato il castello crociato di Beaufort. Da 26 anni Israele non era arrivato a tal punto di penetrazione nel Paese. Intanto è prevista per domani una nuova sessione negoziale fra Beirut e Gerusalemme



• Il sindaco di New York Mamdani ha disertato l’annuale Israel Day Parade, esplicitando il suo intento di boicottarla

• È stato arrestato mentre stava per imbarcarsi su un volo per Istanbul il responsabile turco della Caddel Construction, accusata di caporalato nel cantiere del consolato Usa a Milano

• Il cronista vicentino Adriano Cappellari, quasi 21 anni, è stato oggetto di un attentato incendiario a causa per aver scritto di don Patriciello. Ora rischia di vedersi affibbiare la scorta

• Un bambino di 12 anni è disperso da venerdì nelle acque del fiume Sesia, a Vercelli

• A Ferrara un uomo ha ucciso la moglie con una coltellata al petto. A Catania un altro uomo ha tentato di uccidere la moglie, che ora è grave in ospedale, colpendola alla testa

• Uno scalatore è morto precipitando per 500 metri dalla parete nord del Gran Paradiso

• I vigili che hanno fatto imbizzarrire i cavalli accendendo dei mortaretti sono stati esclusi dalla parata di domani a Roma

• Jonas Vingegaard, 29 anni, ha vinto il Giro d’Italia, finito ieri a Roma. Nell’ultima delle 21 tappe, maglia rosa del friulano Jonathan Milan

• A Parigi la festa per la vittoria in Champions del Psg si è trasformata in guerriglia urbana, con un morto, circa 300 feriti e circa 800 arresti (e sempre a Parigi è finita improvvisamente l’afa: in un giorno la temperatura è scesa in media di 11 gradi)

• A Malta il Labour ha vinto per la quarta volta di fila e Robert Abela è di nuovo premier

• In Myanmar 55 persone sono morte nell’esplosione di un edificio dove si conservano sostanze utili all’estrazione mineraria

• In Portogallo al Remigration Summit c’era anche Gregory Bovino, già capo dell’Ice, la polizia di frontiera statunitense

• Si è risvegliato dal coma il tifoso che era stato ferito prima del derby tra Torino e Juventus. Come prima cosa, ha pensato al 730 (fa il commercialista)

• Vannacci ha detto che alle elezioni del 2027 per il nuovo sindaco di Milano ci sarà anche un candidato del suo partito

• Gasparri ha promosso un’interrogazione parlamentare su presunti episodi di collaboratori sottopagati per realizzare la serie di Zerocalcare Due spicci

• A Milano genitori, docenti e presidi di 60 scuole si sono uniti nella decisione di non dare lo smartphone ai bambini prima dei 13 anni

• L’uomo che è finito contro lo scuolabus a Mazara del Vallo, oltre ad essere senza patente e senza assicurazione, era anche positivo alla cocaina

• A Cagliari si sta cercando di capire se un uomo rientrato dal Congo, che non sta bene, abbia contratto l’ebola

• Fra un mese esatto partirà il primo Frecciarossa diretto Lecce-Bari-Napoli

• Catherine Zeta-Jones ha regalato al marito Michael Douglas un attico affacciato su piazza Navona, a Roma. In città è arrivato anche Emmanuel Carrère, che abiterà per qualche mese ai Parioli, in casa di un amico

• Dua Lipa e Callum Turner si sono sposati civilmente ieri a Londra e venerdì si sposeranno anche a Palermo, a palazzo Gangi, che fu il set deIl Gattopardo

• Oggi al Roland Garros giocano Cobolli, Berrettini e Arnaldi

• Sono morti l’attrice statunitense Kelly Curtis (69 anni), lo studioso svizzero di letteratura italiana Massimo Danzi (71), il pittore franco-argentino Julio Le Parc (97), la montatrice di Guerre Stellari Marcia Lucas (80), il sociologo francese Edgar Morin (104), la contessa senese Cesarina Pannocchieschi d’Elci (94)



Titoli

Corriere della sera: Libano, l’avanzata di Israele

la Repubblica: Libano, Israele sfida l’Onu

La Stampa: Il governo frena sulle accise

Il Sole 24 Ore: Affitti, il contratto / ordinario frena / Più patti transitori

Il Messaggero: Israele taglia / il Libano in due / Mossa di Trump

Il Giornale: Scandalo migranti / Viaggi e shopping / coi soldi dello Stato

Qn: Israele taglia il Libano in due / La Francia si appella all’Onu

Il Fatto: 5 Stelle e Pd cercano l’intesa / contro il riarmo e i vincoli Ue

Leggo: Cisgiordania, la barbarie dei coloni

Libero: I matti della patrimoniale

La Verità: La sinistra ha un programma / più tasse per tutti gli italiani

Il Mattino: Israele taglia il Libano a metà

il Quotidiano del Sud: Bruxelles / il comodo alibi / di chi non sa / cambiare

Domani: Trump rilancia ancora con l’Iran / Libano, Israele non si ferma più



