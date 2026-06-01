Marsala 1912: Balistreri torna in azzurro, parte il nuovo progetto per andare in Serie D

01/06/2026 08:00:00

Il Marsala 1912 prepara la nuova stagione con l'obiettivo di essere protagonista nel campionato di Eccellenza Sicilia Girone A e conquistare il ritorno in Serie D. La società azzurra ha avviato una profonda riorganizzazione tecnica e dirigenziale, segnando l'inizio di un nuovo corso che punta a riportare entusiasmo e ambizioni in città.

Pietro Balistreri nuovo Coordinatore dell'Area Sportiva

La prima grande novità riguarda il ritorno di Pietro Balistreri. L'ex capitano del Marsala 1912, uno dei calciatori più rappresentativi della storia recente del club, entrerà ufficialmente nell'organigramma societario dal 1° luglio con il ruolo di Coordinatore dell'Area Sportiva. Balistreri affiancherà il direttore sportivo Antonio Schio nella costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. La sua conoscenza dell'ambiente marsalese e l'esperienza maturata tra Eccellenza e Serie D rappresentano un valore aggiunto per il nuovo progetto tecnico. Il ritorno di una bandiera tanto amata dalla tifoseria è stato accolto con entusiasmo e viene considerato un segnale chiaro delle ambizioni della società.

Marsala 1912, caccia al nuovo allenatore

Dopo le separazioni con Giovanni Ignoffo e Rosario Compagno, resta ancora da sciogliere il nodo relativo alla guida tecnica. La dirigenza mantiene il massimo riserbo sul nome del prossimo allenatore, ma l'annuncio potrebbe arrivare a breve nel corso di una conferenza stampa già prevista dalla società. Secondo le indiscrezioni, diversi tecnici avrebbero manifestato interesse per la panchina del Marsala 1912, attratti dal prestigio della piazza e da un progetto che punta dichiaratamente al salto di categoria.

Calciomercato Marsala 1912: piace Totò Maltese

Sul fronte del mercato, il nome che sta infiammando le discussioni tra gli sportivi marsalesi è quello di Salvatore "Totò" Maltese. Il difensore centrale marsalese rappresenterebbe uno dei profili più importanti per la categoria. Forte di una lunga esperienza in Serie D, Maltese garantirebbe qualità, leadership e solidità difensiva, caratteristiche considerate fondamentali per una squadra che punta ai vertici dell'Eccellenza Sicilia. L'operazione non appare semplice a causa della concorrenza di altri club, ma la dirigenza azzurra starebbe valutando ogni possibilità per portare il giocatore al "Nino Lombardo Angotta".

Obiettivo Serie D

Tra il ritorno di Pietro Balistreri, la scelta del nuovo allenatore e le operazioni di mercato, il Marsala 1912 lancia un messaggio chiaro alle avversarie dell'Eccellenza Sicilia Girone A: la volontà è quella di costruire una squadra in grado di competere per il primo posto e giocarsi fino in fondo la promozione in Serie D. La nuova stagione deve ancora iniziare, ma in casa azzurra il lavoro per il futuro è già entrato nel vivo.



