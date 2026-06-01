Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Sport

» Calcio
01/06/2026 08:00:00

Marsala 1912: Balistreri torna in azzurro, parte il nuovo progetto per andare in Serie D

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-05-2026/marsala-1912-balistreri-torna-in-azzurro-parte-il-nuovo-progetto-per-andare-in-serie-d-450.jpg

Il Marsala 1912 prepara la nuova stagione con l'obiettivo di essere protagonista nel campionato di Eccellenza Sicilia Girone A e conquistare il ritorno in Serie D. La società azzurra ha avviato una profonda riorganizzazione tecnica e dirigenziale, segnando l'inizio di un nuovo corso che punta a riportare entusiasmo e ambizioni in città.

Pietro Balistreri nuovo Coordinatore dell'Area Sportiva

La prima grande novità riguarda il ritorno di Pietro Balistreri. L'ex capitano del Marsala 1912, uno dei calciatori più rappresentativi della storia recente del club, entrerà ufficialmente nell'organigramma societario dal 1° luglio con il ruolo di Coordinatore dell'Area Sportiva. Balistreri affiancherà il direttore sportivo Antonio Schio nella costruzione della squadra che affronterà il prossimo campionato di Eccellenza. La sua conoscenza dell'ambiente marsalese e l'esperienza maturata tra Eccellenza e Serie D rappresentano un valore aggiunto per il nuovo progetto tecnico. Il ritorno di una bandiera tanto amata dalla tifoseria è stato accolto con entusiasmo e viene considerato un segnale chiaro delle ambizioni della società.

Marsala 1912, caccia al nuovo allenatore

Dopo le separazioni con Giovanni Ignoffo e Rosario Compagno, resta ancora da sciogliere il nodo relativo alla guida tecnica. La dirigenza mantiene il massimo riserbo sul nome del prossimo allenatore, ma l'annuncio potrebbe arrivare a breve nel corso di una conferenza stampa già prevista dalla società. Secondo le indiscrezioni, diversi tecnici avrebbero manifestato interesse per la panchina del Marsala 1912, attratti dal prestigio della piazza e da un progetto che punta dichiaratamente al salto di categoria.

Calciomercato Marsala 1912: piace Totò Maltese

Sul fronte del mercato, il nome che sta infiammando le discussioni tra gli sportivi marsalesi è quello di Salvatore "Totò" Maltese. Il difensore centrale marsalese rappresenterebbe uno dei profili più importanti per la categoria. Forte di una lunga esperienza in Serie D, Maltese garantirebbe qualità, leadership e solidità difensiva, caratteristiche considerate fondamentali per una squadra che punta ai vertici dell'Eccellenza Sicilia. L'operazione non appare semplice a causa della concorrenza di altri club, ma la dirigenza azzurra starebbe valutando ogni possibilità per portare il giocatore al "Nino Lombardo Angotta".

Obiettivo Serie D

Tra il ritorno di Pietro Balistreri, la scelta del nuovo allenatore e le operazioni di mercato, il Marsala 1912 lancia un messaggio chiaro alle avversarie dell'Eccellenza Sicilia Girone A: la volontà è quella di costruire una squadra in grado di competere per il primo posto e giocarsi fino in fondo la promozione in Serie D. La nuova stagione deve ancora iniziare, ma in casa azzurra il lavoro per il futuro è già entrato nel vivo.









Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...