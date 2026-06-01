Marsala, giugno comincia senz’acqua: nuova rottura alla condotta idrica

01/06/2026 18:21:00

Giugno comincia a Marsala come spesso sono cominciati altri mesi: con l’annuncio di una nuova emergenza idrica. Questa volta il danno è stato rilevato nella condotta di contrada Santo Padre delle Perriere, dopo alcuni lavori di scavo effettuati dalla società E-Distribuzione spa.

Il settore Lavori Pubblici del Comune ha comunicato che tecnici e operai del Servizio idrico sono già al lavoro per riparare la condotta danneggiata.

Stop all’erogazione per 48 ore

Una volta concluso l’intervento, l’erogazione dell’acqua sarà interrotta su quasi tutto il territorio comunale già a partire da questo pomeriggio. Lo stop durerà circa 48 ore.

Il tempo, spiegano dal Comune, è necessario per consentire l’adesione della resina sulla condotta riparata e garantire la tenuta dell’intervento. Solo dopo questa fase potrà riprendere gradualmente l’erogazione dell’acqua in pressione.

Disagi in quasi tutta la città

Per i cittadini marsalesi si preannunciano dunque due giorni complicati, con possibili disagi nelle abitazioni, nelle attività commerciali e negli uffici. L’invito è quello di limitare i consumi e organizzarsi in attesa del ripristino del servizio.

La ripresa dell’erogazione, come spesso accade in questi casi, non sarà immediata e uniforme: l’acqua tornerà progressivamente nelle diverse zone della città.



