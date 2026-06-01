Sequestrati 800 chili di tonno rosso a San Vito

01/06/2026 11:02:00

Ancora un sequestro di tonno rosso nel Trapanese. I militari della Capitaneria di porto di Trapani, insieme al personale della Delegazione di spiaggia di San Vito Lo Capo, hanno fermato un furgone a Castelluzzo, nel territorio di San Vito Lo Capo, trovando a bordo sei esemplari di tonno rosso.

Il controllo è avvenuto nella notte tra martedì e mercoledì. I tonni, per un peso complessivo di circa 800 chili, erano privi della documentazione necessaria ad attestare tracciabilità e provenienza del prodotto, il cosiddetto BCD.

Il pesce è stato sottoposto a sequestro amministrativo e al conducente del mezzo è stata contestata una sanzione di 2.666,67 euro.

Dopo il sequestro, il prodotto è stato analizzato dall’Asp di Palermo. Gli accertamenti hanno rilevato la presenza di istamina in concentrazioni superiori ai limiti consentiti. Per questo il tonno è stato dichiarato non idoneo al consumo umano e smaltito da una ditta specializzata in un centro autorizzato.

Secondo le prime verifiche, l’alterazione sarebbe riconducibile alle modalità di trasporto: il furgone utilizzato non sarebbe stato idoneo a garantire il mantenimento della catena del freddo.

L’operazione rientra nei controlli svolti dalla Guardia Costiera, sotto il coordinamento della Direzione Marittima di Palermo, per la tutela delle risorse ittiche, la salvaguardia della salute pubblica e il contrasto alla pesca e alla commercializzazione illegale.



