Al via la seconda edizione delle "Giornate della Pasta Siciliana"

01/06/2026 11:00:00

La Sicilia torna protagonista sulla filiera cerealicola. Il 4 e il 5 giugno Palermo e Catania ospiteranno la seconda edizione de “Le Giornate della Pasta Siciliana”, un appuntamento che punta a valorizzare uno dei prodotti simbolo dell’agroalimentare isolano e a rafforzarne il ruolo nei mercati globali.

L’iniziativa è promossa dal Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore, dal Distretto Produttivo Cereali Sicilia e dalla Regione Siciliana attraverso gli assessorati all’Agricoltura e alle Attività Produttive, con il sostegno della Città Metropolitana di Palermo.

Palermo apre il confronto sul futuro della pasta siciliana

La manifestazione prenderà il via il 4 giugno a Palermo, nella cornice di Villa Airoldi, dove istituzioni, aziende e rappresentanti della filiera si confronteranno sulle prospettive del comparto e sul valore strategico della pasta siciliana come motore di sviluppo economico.

Al centro dei lavori ci saranno temi che spaziano dal modello produttivo siciliano alla centralità della Dieta Mediterranea, passando per le politiche di sostegno regionale, il ruolo della grande distribuzione organizzata e della ristorazione, fino alle opportunità offerte dai mercati internazionali.

La giornata si concluderà con uno show cooking e una degustazione curati dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani, pensati per celebrare la qualità e la tradizione della pasta prodotta nell’Isola.

A Catania focus su ricerca, salute e sostenibilità

Il giorno successivo, il 5 giugno, l’evento si sposterà nel Palazzo della Cultura per una seconda giornata dedicata agli aspetti scientifici, economici e produttivi della filiera cerealicola e pastaria.

L’attenzione sarà rivolta ai risultati delle più recenti ricerche internazionali, alle trasformazioni in corso nel settore e alle strategie per valorizzare una filiera del grano siciliano sempre più integrata, sostenibile e trasparente. Ampio spazio sarà riservato anche ai temi della nutrizione, dei corretti stili alimentari e della tutela della salute dei consumatori.

Anche a Catania la pasta sarà protagonista attraverso momenti di degustazione e valorizzazione gastronomica curati dall’Unione Regionale Cuochi Siciliani.

Una filiera strategica per l’economia dell’Isola

L’evento si inserisce in una più ampia strategia regionale volta a sostenere la filiera cerealicola, settore che rappresenta una delle eccellenze produttive della Sicilia. L’obiettivo è rafforzare il legame tra produzione agricola, trasformazione industriale e promozione commerciale, creando nuove opportunità di crescita per imprese e territori.

La presenza congiunta degli assessorati regionali competenti testimonia la volontà di costruire un percorso condiviso per il futuro del comparto, in un contesto caratterizzato da sfide globali legate alla competitività, alla sostenibilità e alla sicurezza alimentare.

Palermo capitale mondiale della ricerca sul glutine

Le “Giornate della Pasta Siciliana” si svolgeranno inoltre in concomitanza con un importante appuntamento scientifico internazionale: il quindicesimo XV International Gluten Workshop, in programma a Palermo dall’1 al 3 giugno.

Promosso dal Consorzio di Ricerca Gian Pietro Ballatore insieme alla Università della Tuscia, il convegno riunirà studiosi ed esperti provenienti da diversi Paesi per approfondire le tematiche legate al grano, al glutine e alla pasta.

Un riconoscimento significativo per la Sicilia, che si conferma non soltanto grande area di produzione cerealicola, ma anche punto di riferimento internazionale per la ricerca scientifica e la cultura legata al grano duro e ai suoi derivati.



