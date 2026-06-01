Trapani-Birgi continua a crescere: maggio 2026 è il miglior mese di sempre

01/06/2026 16:26:00

L'aeroporto di Trapani-Birgi continua a macinare record. Dopo gli ottimi risultati registrati ad aprile, anche maggio 2026 entra nella storia dello scalo "Vincenzo Florio" come il miglior mese di sempre per traffico passeggeri.

I numeri diffusi da Airgest confermano una crescita ormai consolidata: il mese appena concluso ha fatto registrare un aumento del 25% rispetto a maggio 2025, del 22% rispetto al 2024 e del 6% rispetto al 2023, che già rappresentava uno degli anni migliori per lo scalo trapanese.

Ma il dato più interessante riguarda il traffico internazionale, che continua a trainare la crescita dell'aeroporto. Nel corso di maggio sono stati 44.973 i passeggeri che hanno utilizzato collegamenti da e per l'estero, pari al 32% del traffico totale del mese.

Birgi sempre più porta d'accesso alla Sicilia occidentale

La crescita del traffico internazionale rappresenta uno degli obiettivi strategici perseguiti da Airgest e dalla Regione Siciliana negli ultimi anni.

Il rilancio dello scalo è passato infatti attraverso importanti investimenti regionali e soprattutto attraverso il nuovo accordo con Ryanair, che ha riportato la compagnia irlandese ad aprire nuovamente una base operativa a Birgi dopo anni di assenza.

Una scelta che sta producendo risultati tangibili. Le nuove rotte europee stanno contribuendo ad aumentare la presenza di turisti stranieri in provincia di Trapani, con effetti che coinvolgono non soltanto il settore aeroportuale ma anche alberghi, strutture ricettive, ristorazione e servizi turistici.

Arrivano Manchester e Londra

La crescita è destinata a proseguire anche nei prossimi mesi. Da domani, 2 giugno, entreranno infatti in funzione i nuovi collegamenti con Manchester e Londra Stansted, due destinazioni particolarmente attese che potrebbero far aumentare ulteriormente la quota di traffico internazionale.

"Ombra" guarda con fiducia alla stagione estiva.

"Sono dati che ci fanno sicuramente piacere e confermano il trend di crescita che il nostro scalo continua a far registrare - afferma il presidente di Airgest, Salvatore Ombra -. Maggio è stato un mese molto importante in quanto il primo vero test dell'estate. Siamo convinti che nei prossimi mesi la quota di traffico internazionale sia ulteriormente destinata a salire, valorizzando le nuove rotte attivate nel recente passato".

Una scommessa che sta dando risultati

I dati di maggio confermano quindi che la strategia avviata negli ultimi anni sta producendo risultati concreti. Dopo il lungo periodo di difficoltà seguito al ridimensionamento di Ryanair, l'aeroporto di Trapani sembra avere ritrovato una traiettoria di crescita stabile.

Adesso la sfida sarà consolidare questi numeri durante tutta la stagione estiva e trasformare il boom del traffico aereo in una leva permanente di sviluppo per l'intera Sicilia occidentale.



