Al Marsala Volley arriva la schiacciatrice Sara Dodi

31/05/2026 09:30:00

Il mercato del Marsala Volley prosegue con una particolare attenzione ai giovani talenti del panorama nazionale. La società lilibetana annuncia l’arrivo della schiacciatrice parmense classe 2007 Sara Dodi, un profilo di grande prospettiva che si aggiunge al roster a disposizione di Coach Guadalupi per la prossima Serie A2. Nonostante la giovanissima età, Sara Dodi vanta già un percorso formativo di assoluta qualità, che testimonia una maturazione tecnica e tattica in costante ascesa. La sua carriera muove i primi passi importanti in Serie B1 con la Galbiati Piacenza, dove nei due anni di militanza ha consolidato le basi fondamentali del suo gioco. La scalata prosegue nella stagione 2024/25, quando approda al Volley Trecate, la seconda squadra di Novara, un ambiente d'eccellenza che ha permesso alla giovane schiacciatrice di perfezionare il proprio bagaglio tecnico.

Il salto nel torneo cadetto avviene nella stagione appena conclusa tra le fila del Volley Modena, dove Dodi ha saputo mettersi in luce nel difficile e competitivo campionato di Serie A2. Con 26 presenze e 31 punti all'attivo, Sara ha avuto modo di testare sul campo la durezza della categoria, acquisendo quella consapevolezza necessaria per affrontare sfide di alto livello. L'approdo a Capo Boeo rappresenta per la giovane schiacciatrice la tappa ideale per il consolidamento definitivo. Il suo arrivo a Marsala è una precisa scelta strategica del club, che punta a valorizzare un’atleta dal profilo versatile, ribadendo la propria volontà di investire nel futuro, mantenendo al contempo un livello di competitività necessario per affrontare un torneo lungo ed esigente come la Serie A2.

"Sono felice di iniziare questa nuova esperienza in questa importante società, dichiara Sara Dodi. Fin dal primo momento ho percepito grande entusiasmo e voglia di fare bene, elementi che mi hanno convinta subito. Non vedo l’ora di conoscere le mie nuove compagne, i tifosi, lavorare insieme allo staff e dare il massimo in palestra e in campo per raggiungere gli obiettivi della stagione. Sarà una sfida importante, che affronterò con entusiasmo, impegno e tanta voglia di crescere”.



