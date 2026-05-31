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» Sociale
31/05/2026 12:16:00

Le donne del “Progetto Donna” al laboratorio creativo con Alice Vaccari

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/le-donne-del-progetto-donna-al-laboratorio-creativo-con-alice-vaccari-450.jpg

Quattordici donne del “Progetto donna” della Fondazione San Vito Onlus - Ets (braccio operativo della Caritas diocesana) di Mazara del Vallo, hanno vissuto un laboratorio creativo di scambio con l’artista Alice Vaccari e il suo progetto creativo “Zavaj” a Ferrara. 

 

Le donne tunisine che a Mazara del Vallo seguono da anni il “Progetto donna” hanno inventato un laboratorio artigianale dedicato alla creazione di gioielli, da qui l’incontro tra due realtà laboratoriali al femminile, unite dalla passione per l’arte, l’artigianato e il valore delle relazioni. Alice Vaccari, invece, ha promosso “Zavàj”, un progetto di "scartigianato" che parte dagli zavàj, dagli scarti di lavorazione: li cerca, li guarda e li mette insieme per trasformarli in qualcosa di nuovo.

 

 Un progetto di ricerca e sperimentazione creativa che valorizza gli scarti di produzione in una dinamica di economia circolare creando nuove forme e nuove opportunità. A Ferrara il gruppo di donne tunisine partite da Mazara del Vallo (accompagnate dal presidente Vito Puccio e dalle operatrici Annamaria Lodato, Giusy Agueli e Samia Ksibi) è stato accolto e ospitato dalla Confraternita Santa Caterina da Siena di Ferrara. Il progetto con cui sono state condivise le attività si chiama “Gift”.









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