"Un grazie al reparto di Chirurgia Generale dell'ospedale di Marsala"

31/05/2026 02:21:00

Quello che doveva essere un ricovero si è poi trasformato in una bella amicizia e complicità, quindi noi due, pazienti operate il 7 e 8 maggio 2025 di appendicectomia presso il Reparto di Chirurgia Generale dell’Ospedale Paolo Borsellino di Marsala, desideriamo esprimere la nostra più sincera e profonda gratitudine.



Un ringraziamento speciale va innanzitutto al Dottor Frazzetta, che ci ha operate con grande professionalità e con una rara empatia, capace di farci sentire sicure e rassicurate anche in un momento delicato come quello. Insieme a lui, ringraziamo i medici che ci hanno assistite e tutta l’equipe chirurgica per la loro competenza e precisione, che hanno permesso un decorso post-operatorio sereno e una ripresa veloce.



Spesso le persone non ringraziano abbastanza chi lavora in ospedale. Noi invece vogliamo dirvi chiaramente che meritate di essere ringraziati, e che non sarete mai ringraziati abbastanza per il vostro impegno quotidiano, la vostra dedizione e la vostra umanità.



Un ringraziamento però davvero sentito va poi a tutto il personale infermieristico e agli Operatori Socio-Sanitari del reparto. Essendo noi le due pazienti più giovani in quel periodo, abbiamo vissuto un’esperienza speciale. I vostri saluti ogni mattina e ogni sera, i sorrisi, le battute, la disponibilità a fermarvi un attimo in stanza per scambiare anche solo due parole… hanno reso quei giorni molto più leggeri. La vostra gentilezza e la vostra empatia hanno trasformato una degenza ospedaliera in qualcosa di più umano e quasi familiare.



Grazie per averci fatto sentire più che a nostro agio.

Grazie di tutto.

(Ah, e scusateci se vi abbiamo torturato con le nostre passeggiate notturne nei corridoi e per la nostra fame)

Un grazie di cuore a tutti voi.

Siamo davvero grate di essere state assistite da persone così belle, dentro e fuori.

Zerilli Sofia

e

Castelli Nathalie





