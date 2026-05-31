Multe a Campobello, Codici chiede chiarimenti al Comune sulla definizione agevolata

31/05/2026 22:34:00

L’associazione Codici chiede chiarimenti urgenti al Comune di Campobello di Mazara sul pagamento delle multe stradali nell’ambito della definizione agevolata delle entrate comunali.

Con il regolamento approvato dall’ente, è prevista la possibilità di estinguere il debito versando le somme dovute a titolo di capitale, oltre alle spese maturate per le procedure esecutive e cautelari e per la notifica degli atti.

Il punto contestato riguarda il significato di “capitale” nel caso delle sanzioni per violazioni al Codice della strada. Secondo Codici, per capitale dovrebbe intendersi la somma originariamente indicata nel verbale di contravvenzione notificato al responsabile della violazione.

L’associazione segnala però che, secondo l’interpretazione dei Vigili Urbani di Campobello di Mazara, la sanzione iniziale, in caso di mancato pagamento entro 60 giorni, si sarebbe raddoppiata e tale raddoppio “non è definibile” con la procedura agevolata.

Codici ritiene che l’interpretazione giuridica del regolamento non sia materia di competenza della Polizia Municipale e per questo ha chiesto formalmente al Comune chiarimenti urgenti, anche in vista della scadenza del 16 giugno 2026 per presentare domanda di adesione alla definizione agevolata.

L’associazione chiede inoltre verifiche sulle notifiche dei verbali, alla luce delle numerose segnalazioni arrivate da cittadini. In particolare, Codici domanda se le notifiche siano avvenute nelle forme previste per gli atti giudiziari e se siano state rispettate tutte le formalità relative alla spedizione e consegna dei plichi postali, soprattutto nei casi di compiuta giacenza.

La delegazione Codici di Castelvetrano, in via Milazzo 32, fa sapere di essere disponibile a supportare gli utenti, fornendo informazioni, presentando istanze di accesso agli atti al Comune e predisponendo le domande di adesione alla definizione agevolata.



