Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca

» Giudiziaria
31/05/2026 11:14:00

Cellulari in carcere: è reato anche senza sim. Il caso di un detenuto di Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/cellulari-in-carcere-e-reato-anche-senza-sim-il-caso-di-un-detenuto-di-alcamo-450.jpg

Un telefono cellulare introdotto in carcere è reato anche se privo di scheda sim, purché funzionante e idoneo a comunicare tramite internet o altri sistemi digitali. È il principio stabilito dalla Corte di Cassazione, che ha annullato l’assoluzione nei confronti di un detenuto alcamese, Francesco Domingo, 42 anni.

 

Il caso torna ora davanti a una diversa sezione del tribunale di Siracusa per un nuovo processo.

 

Domingo, detenuto nel carcere di Enna per un cumulo di pene legate a condanne per droga e altri reati, era stato assolto in primo grado dall’accusa di avere ricevuto un telefono completo di batteria ma senza scheda sim. Il giudice aveva ritenuto che, proprio per l’assenza della sim, il dispositivo non fosse immediatamente utilizzabile.

La Procura ha impugnato la decisione, sostenendo che un apparecchio funzionante, anche senza sim, possa comunque consentire comunicazioni attraverso internet o altri canali digitali. Una tesi accolta dalla Cassazione.

Secondo i giudici, limitare il reato ai soli telefoni dotati di scheda renderebbe la norma facilmente aggirabile. Da qui l’annullamento dell’assoluzione e il rinvio per un nuovo giudizio.

 

Il nome di Domingo è noto alle cronache giudiziarie. Coinvolto già nel 2001 nelle indagini sull’omicidio di Stefano Melia, per cui ha scontato una condanna, è stato indicato in passato come figura di riferimento nel narcotraffico ad Alcamo.

Nel 2017 era stato arrestato mentre era sottoposto a sorveglianza speciale, perché trovato in possesso di circa un chilo e mezzo di marijuana in una cascina. Più di recente, nel marzo scorso, il tribunale di Trapani lo aveva condannato in primo grado a 3 anni e 8 mesi per estorsione: secondo l’accusa, insieme a un complice, avrebbe minacciato con un’ascia il titolare di un internet point per farsi consegnare il denaro in cassa.

La decisione della Cassazione chiarisce un punto destinato a pesare anche in altri procedimenti: in carcere il divieto riguarda il dispositivo in sé, se funzionante, non soltanto la presenza di una scheda telefonica.









Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...