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Economia
31/05/2026 00:00:00

Uilca Trapanai, Laura Pellegrino eletta nel Consiglio Nazionale al Congresso di Venezia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/uilca-trapanai-laura-pellegrino-eletta-nel-consiglio-nazionale-al-congresso-di-venezia-450.jpg

La UILCA di Trapani rafforza la propria presenza nelle sedi decisionali nazionali grazie all’elezione di Laura Pellegrino nel Consiglio Nazionale di categoria al termine dell’VIII Congresso nazionale svoltosi a Venezia.

L’incarico arriva nell’ambito della delegazione siciliana chiamata a esprimere i propri rappresentanti all’interno dell’assise congressuale e rappresenta un riconoscimento al percorso sindacale portato avanti sul territorio trapanese nel comparto del credito, delle assicurazioni e della riscossione.

 

L’ingresso di Pellegrino nell’organismo nazionale consolida il ruolo della struttura provinciale all’interno delle dinamiche sindacali di settore, rafforzando il collegamento tra le istanze locali e il livello decisionale centrale.

La segretaria generale della UILCA Trapani ha sottolineato il valore dell’esperienza congressuale, definita come un momento di confronto utile ad approfondire le trasformazioni in corso nel settore e a ribadire l’importanza della rappresentanza dei lavoratori. L’impegno annunciato è quello di portare al centro del dibattito nazionale le esigenze del territorio, con particolare attenzione alla tutela occupazionale e alla prossimità sindacale.

 

                                                                                                                                            ****

FENEAL UIL Trapani: tre rappresentanti eletti negli organismi nazionali 

Importante risultato per la struttura trapanese della FENEAL UIL, che al termine del congresso di categoria tenutosi a Bari ottiene la presenza di propri esponenti negli organismi nazionali.

Giuseppe Tumbarello è stato eletto all’interno del Collegio nazionale di garanzia, mentre Francesco Angileri e Sergio Buscaino entrano a far parte del Consiglio Nazionale, contribuendo così a rafforzare la rappresentanza del territorio trapanese ai livelli decisionali del sindacato.

 

Le nuove nomine assicurano un collegamento diretto tra la realtà locale e le strategie nazionali della categoria, con l’obiettivo di portare le esigenze dei lavoratori del settore delle costruzioni nei luoghi in cui si definiscono indirizzi e politiche sindacali.

Nel corso del congresso sono state inoltre tracciate le linee programmatiche per i prossimi anni, con particolare attenzione ai temi della sicurezza nei cantieri, al contrasto del lavoro irregolare e alla necessità di sostenere gli investimenti nel comparto infrastrutturale.

 









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