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» Dai Comuni
31/05/2026 15:00:00

Mazara, stop alla raccolta rifiuti il 2 giugno

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/mazara-stop-alla-raccolta-rifiuti-il-2-giugno-450.jpg

L’Ufficio comunale Ambiente di Mazara del Vallo informa i cittadini che nella giornata di martedì 2 giugno non sarà effettuato alcun servizio di raccolta dei rifiuti, trattandosi di giornata festiva legata alla Festa della Repubblica. 

 

Di conseguenza, il ritiro della frazione carta/cartone, previsto da calendario per quella data, viene posticipato a martedì 9 giugno.

L’amministrazione invita la popolazione a collaborare, evitando di esporre mastelli e contenitori già dalla sera precedente il giorno festivo, così da garantire decoro e ordine nelle strade cittadine.

                                                                                                                                      ****

Uffici comunali chiusi il 1° giugno: garantiti servizi essenziali

Il Comune di Mazara del Vallo ha disposto la chiusura degli uffici comunali nella giornata di lunedì 1° giugno. Il provvedimento, firmato dal sindaco Salvatore Quinci (determinazione n. 147/2026), riguarda la sospensione dell’attività amministrativa ordinaria al pubblico.

 

Resteranno comunque operativi alcuni servizi essenziali: il Cimitero comunale con le attività cimiteriali, la Polizia Municipale, l’Ufficio Carte d’Identità, oltre ai servizi tecnici di manutenzione e al pronto intervento, incluso il servizio idrico. Gli uffici riapriranno regolarmente mercoledì 3 giugno, mentre nella giornata del 2 giugno resteranno chiusi per la ricorrenza della Festa della Repubblica.

 



Dai Comuni | 2026-05-31 07:00:00
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