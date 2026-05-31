La prima centenaria della sindaca Patti

31/05/2026 07:00:00

“Non poteva esserci occasione migliore per il mio primo impegno istituzionale. Porgere gli auguri ad un’altra donna, Agata Genco, per i suoi 100 anni è stato davvero emozionante”.

Lo afferma la sindaca Andreana Patti che ha fatto visita a nonna Agata, consegnandole la targa a nome della Città di Marsala, in ricordo di questo bellissimo traguardo.

Agata Genco, vedova del dr. Emanuele Petitto, è stata festeggiata dai propri cari, a cominciare dai tre figli - Vincenzo, Ornella e Silvana - e dai nipoti Martina, Paolo ed Emanuele. Bisnonna del piccolo Andrea, la signora Genco ha sempre condotto una vita riservata, tutta dedita alla famiglia, cui ha trasmesso amore e sani valori. Tra le sue passioni spicca la musica e, in particolare, il pianoforte.



