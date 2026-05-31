Calatafimi. Si è dimessa l'Assessore Piera Prosa, al suo posto Anita Tumminia

31/05/2026 16:12:00

L’assessore Piera Prosa ha rassegnato le dimissioni dalla giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Gruppuso.

“Una decisione - come dichiarato dalla stessa Prosa – presa per l'impossibilità di continuare a coniugare gli impegni familiari e professionali con il ruolo impegnativo amministrativo”. Il primo cittadino ha voluto esprimere la propria gratitudine per il lavoro svolto “Un ruolo, quello esercitato dall'assessore Prosa – ha ribadito il sindaco Francesco Gruppuso - con passione, dedizione e competenza, vissuto come servizio e dono, facendo fino in fondo la propria parte nei settori dello Sport, Cultura, Istruzione e Turismo, ottenendo finanziamenti e valorizzando il tessuto sociale, associativo e i rapporti con tutti gli enti coinvolti in funzione delle deleghe affidate”. All'assessore Prosa sono arrivati i ringraziamenti da parte di tutta l'Amministrazione e del Consiglio Comunale. Immediata la nomina del nuovo assessore che subentra alla dimissionaria Prosa: si tratta del consigliere Anita Tumminia che ha prestato giuramento in presenza del segretario comunale dottoressa Sandra Sala. Al neo assessore vanno le deleghe: Biblioteca Musei Beni culturali, Iniziative culturali e turistiche, Politiche Giovanili, Rapporti con gli emigrati, Processi informatici e innovazione tecnologica, Itinerari turistici ed ecomuseo, Sport e spettacolo, Rapporti con le associazioni sportive, culturali e turistiche, Pubblica istruzione Cultura.

Al neo Assessore indicato dal gruppo consiliare “Rinascita per Calatafimi”, composto dai consiglieri Cascio, Calamusa, Agueli e della stessa Tumminia, dal sindaco Gruppuso sono arrivati“i più sinceri auguri di buon lavoro in continuità all'azione svolta in questi anni a servizio della comunità calatafimese”.

Intanto nella seduta del consiglio comunale di ieri sera 28 Maggio, è stato approvato il rendiconto 2025 con il voto dei consiglieri di maggioranza e il parere favorevole dei revisori dei conti che certifica la salubrità dell'ente comunale e il rientro di gran parte delle criticità ereditate in particolare l'enorme problema legato ai contenziosi (oltre 6 milioni di cui rimane solo quello legato a Banca Sistema di circa 2 milioni di Euro di pignoramento). Il rendiconto 2025 risulta regolare, in equilibrio e la situazione finanziaria è stabile.



