Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Sindaca Patti
Vinitaly 2026
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Istituzioni

» Dai Comuni
31/05/2026 16:12:00

Calatafimi. Si è dimessa l'Assessore Piera Prosa, al suo posto Anita Tumminia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-05-2026/calatafimi-si-e-dimessa-l-assessore-piera-prosa-al-suo-posto-anita-tumminia-450.jpg

L’assessore Piera Prosa ha rassegnato le dimissioni dalla giunta comunale guidata dal sindaco Francesco Gruppuso.

 

 “Una decisione - come dichiarato dalla stessa Prosa – presa per l'impossibilità di continuare a coniugare gli impegni familiari e professionali con il ruolo impegnativo amministrativo”. Il primo cittadino ha voluto esprimere la propria gratitudine per il lavoro svolto “Un ruolo, quello esercitato dall'assessore Prosa – ha ribadito il sindaco Francesco Gruppuso - con passione, dedizione e competenza, vissuto come servizio e dono, facendo fino in fondo la propria parte nei settori dello Sport, Cultura, Istruzione e Turismo, ottenendo finanziamenti e valorizzando il tessuto sociale, associativo e i rapporti con tutti gli enti coinvolti in funzione delle deleghe affidate”. All'assessore Prosa sono arrivati i ringraziamenti da parte di tutta l'Amministrazione e del Consiglio Comunale. Immediata la nomina del nuovo assessore che subentra alla dimissionaria Prosa: si tratta del consigliere Anita Tumminia che ha prestato giuramento in presenza del segretario comunale dottoressa Sandra Sala. Al neo assessore vanno le deleghe: Biblioteca Musei Beni culturali, Iniziative culturali e turistiche, Politiche Giovanili, Rapporti con gli emigrati, Processi informatici e innovazione tecnologica, Itinerari turistici ed ecomuseo, Sport e spettacolo, Rapporti con le associazioni sportive, culturali e turistiche, Pubblica istruzione Cultura.

 

Al neo Assessore indicato dal gruppo consiliare “Rinascita per Calatafimi”, composto dai consiglieri Cascio, Calamusa, Agueli e della stessa Tumminia, dal sindaco Gruppuso sono arrivati“i più sinceri auguri di buon lavoro in continuità all'azione svolta in questi anni a servizio della comunità calatafimese”.

Intanto nella seduta del consiglio comunale di ieri sera 28 Maggio, è stato approvato il rendiconto 2025 con il voto dei consiglieri di maggioranza e il parere favorevole dei revisori dei conti che certifica la salubrità dell'ente comunale e il rientro di gran parte delle criticità ereditate in particolare l'enorme problema legato ai contenziosi (oltre 6 milioni di cui rimane solo quello legato a Banca Sistema di circa 2 milioni di Euro di pignoramento). Il rendiconto 2025 risulta regolare, in equilibrio e la situazione finanziaria è stabile.



Dai Comuni | 2026-05-31 07:00:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/la-prima-centenaria-della-sindaca-patti-250.jpg

La prima centenaria della sindaca Patti

“Non poteva esserci occasione migliore per il mio primo impegno istituzionale. Porgere gli auguri ad un’altra donna, Agata Genco, per i suoi 100 anni è stato davvero emozionante”.  Lo afferma la sindaca Andreana...







Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...