Violenza a Marsala, giovane in bici fermato e preso a bastonate da quattro ragazzi

31/05/2026 10:27:00

Brutto episodio di violenza a Marsala. Un giovane è stato aggredito mentre percorreva in bicicletta la strada provinciale 53, in direzione Ciavolo, a Marsala. L’episodio è avvenuto all’alba del 30 maggio, intorno alle 5.45, nella zona di contrada Santo Padre delle Perriere.

Secondo quanto riportato nella denuncia presentata alla Stazione dei Carabinieri di Marsala, il ragazzo stava pedalando dopo avere superato il Santuario e i vivai Zichittella quando sarebbe stato avvicinato da quattro giovani a bordo di due scooter bianchi, provenienti dalla direzione opposta.

I quattro, secondo il racconto della vittima, si sarebbero messi davanti alla bicicletta e i passeggeri degli scooter lo avrebbero colpito al volto con bastoni di legno, facendolo cadere. Dopo l’aggressione, il gruppo si sarebbe allontanato in direzione Petrosino, mentre il giovane, sanguinante, ha raggiunto l’azienda agricola in cui lavora, dove è stato soccorso.

Il ragazzo è stato poi accompagnato al pronto soccorso dell’ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala. I medici hanno riscontrato una ferita alla bocca, una frattura a livello del processo alveolare del mascellare e una lesione al setto nasale. La prognosi indicata è di sette giorni.

Nella denuncia, la vittima riferisce che gli aggressori erano giovani, italiani, con casco e quindi poco riconoscibili in volto. Indossavano giubbotti, alcuni scuri e altri chiari.

A denunciare pubblicamente l’episodio è anche chi ospita il ragazzo, che parla di “violenza vile e inaccettabile” e chiede più controlli sul territorio.

“Un ragazzo, mio ospite, che stava semplicemente percorrendo la strada in bicicletta è stato brutalmente aggredito da quattro giovani a bordo di due scooter, colpito con bastoni di legno come se la vita e la sicurezza delle persone non avessero alcun valore”, si legge nella segnalazione.

E ancora: “Non si tratta più di casi isolati: è una situazione che sta sfuggendo di mano e che non può essere ignorata. Servono controlli immediati, presenza costante delle forze dell’ordine e provvedimenti concreti”.

Sull’episodio sono in corso gli accertamenti dei Carabinieri. La richiesta che arriva dalla segnalazione è chiara: più sicurezza nelle strade, soprattutto nelle zone periferiche e rurali della città.



