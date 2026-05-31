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Cronaca
31/05/2026 16:57:00

Marsala, rissa nella notte in piazza San Matteo. Paura tra i residenti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/31-05-2026/1780239385-0-marsala-rissa-nella-notte-in-piazza-san-matteo-paura-tra-i-residenti.jpg

Momenti di paura la scorsa notte nel centro storico di Marsala. Intorno alle 2, in piazza San Matteo, si è verificata una rissa tra cittadini stranieri.

 

Secondo le prime informazioni, un uomo sarebbe stato aggredito violentemente e colpito con calci e pugni. Una vera e propria aggressione, avvenuta nel cuore della città, in una zona dove da tempo i residenti segnalano episodi di disordine e situazioni difficili soprattutto nelle ore notturne.

 

I dettagli della rissa non sono ancora del tutto chiari. Resta però la preoccupazione di chi vive nella zona e racconta di avere paura la sera, quasi come se dopo una certa ora ci fosse un coprifuoco non scritto.

 

La notte di violenza non ha riguardato solo Marsala. Sempre nelle stesse ore, anche a Mazara del Vallo il centro storico è stato teatro di una maxi rissa tra due gruppi. 

 

L’episodio sarebbe avvenuto tra piazza Chinea e piazza San Bartolomeo, con coltelli, sangue e fuggi fuggi generale.

 

Anche in quel caso, secondo le prime ricostruzioni, alla base dello scontro ci sarebbe una contrapposizione tra gruppi legati allo spaccio. Un episodio che ha creato allarme tra residenti e frequentatori della zona della movida.



Cronaca | 2026-05-31 13:08:00
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