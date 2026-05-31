Marsala: dieci anni senza Silvio Mirarchi, il maresciallo dei carabinieri ucciso in servizio

A distanza di un decennio, il suo nome continua a rappresentare il volto più autentico del senso del dovere, della dedizione allo Stato e del coraggio silenzioso di chi ogni giorno indossa una divisa per proteggere la collettività. Marsala non ha mai dimenticato quel maresciallo che viveva da anni in città, che era diventato parte integrante della comunità e che quella notte perse la vita mentre stava semplicemente facendo il proprio lavoro. Oggi, nel decimo anniversario della sua scomparsa, una cerimonia commemorativa e un concerto al Teatro Impero, per rendere omaggio a un uomo diventato simbolo di legalità e sacrificio.
Chi era Silvio Mirarchi
Silvio Mirarchi era nato a Catanzaro il 5 maggio 1963. Calabrese d'origine, aveva però costruito la propria vita in Sicilia, a Marsala, dove risiedeva da molti anni insieme alla famiglia. Maresciallo Capo dell'Arma dei Carabinieri, ricopriva l'incarico di vice comandante della Stazione di Ciavolo, uno dei presìdi più importanti dell'hinterland marsalese. Colleghi e cittadini lo descrivevano come un militare preparato, equilibrato, disponibile e profondamente legato ai valori dell'Arma.
La sua era una carriera costruita sul campo, tra indagini, controlli e presenza costante sul territorio. Una figura conosciuta nelle contrade marsalesi, dove il rapporto tra i carabinieri e la popolazione rappresenta spesso il primo baluardo contro criminalità e illegalità. Quella sera del 31 maggio 2016, però, il destino trasformò un normale servizio operativo nell'ultimo atto della sua vita.
L'agguato nelle serre di contrada Ventrischi
La ricostruzione dei fatti è ormai consegnata agli atti giudiziari. Nella serata del 31 maggio 2016, il maresciallo Mirarchi e l'appuntato Antonello Massimo Cammarata erano impegnati in un servizio di polizia giudiziaria nelle campagne marsalesi. Durante l'attività notarono delle luci sospette provenire da alcune serre nella zona di contrada Ventrischi. Insospettiti, decisero di avvicinarsi per verificare cosa stesse accadendo. I due militari sentirono delle voci in dialetto siciliano. Accesero le torce in dotazione e si qualificarono come appartenenti all'Arma dei Carabinieri, intimando l'alt ai presenti.
Fu in quel momento che esplose la violenza. Dall'oscurità partirono diversi colpi di arma da fuoco. Secondo gli investigatori furono almeno sette i proiettili esplosi da due armi diverse. Uno di quei colpi raggiunse Silvio Mirarchi, recidendogli l'aorta.
L'appuntato Cammarata riuscì miracolosamente a salvarsi. Trasportato d'urgenza all'ospedale Villa Sofia di Palermo, il maresciallo lottò per ore tra la vita e la morte. Ma le ferite erano troppo gravi. Il 1° giugno 2016 il suo cuore smise di battere. L'Italia perdeva un servitore dello Stato. Marsala perdeva uno dei suoi uomini migliori.
La scoperta della maxi piantagione di marijuana
Le indagini avviate immediatamente dopo l'agguato portarono alla scoperta di ciò che si nascondeva dietro quella sparatoria. Nelle serre di contrada Ventrischi venne rinvenuta una gigantesca coltivazione illegale di cannabis: circa seimila piante di canapa afgana destinate al mercato dello spaccio.
Gli investigatori ipotizzarono da subito che quella sera qualcuno stesse operando all'interno dell'area coltivata e che l'arrivo improvviso dei carabinieri avesse innescato la reazione armata culminata nell'omicidio.
Le serre si trasformarono nel centro di un'inchiesta complessa che avrebbe coinvolto diverse persone e fatto emergere un articolato sistema di produzione e traffico di sostanze stupefacenti.
L'arresto di Nicolò Girgenti e il ruolo nella vicenda
Il 22 giugno 2016 arrivò la svolta investigativa. I carabinieri arrestarono Nicolò Girgenti, vivaista e bracciante agricolo marsalese, ritenuto il responsabile dell'omicidio del maresciallo Mirarchi. Secondo l'accusa, Girgenti era presente nelle serre la notte della sparatoria. Le indagini ricostruirono un quadro nel quale il vivaista sarebbe stato coinvolto nella gestione delle strutture utilizzate per la coltivazione della marijuana. Gli investigatori sostennero che quella notte si trovasse nell'area della piantagione e che fosse stato lui ad aprire il fuoco contro i militari. Tra gli elementi raccolti dagli inquirenti vi furono i dati relativi agli spostamenti dell'autovettura dell'indagato, le analisi tecniche effettuate dal RIS e il ritrovamento di particelle compatibili con residui di sparo sugli indumenti sequestrati.
La difesa contestò sempre la lettura accusatoria delle prove, sostenendo l'esistenza di incongruenze e possibili spiegazioni alternative. Tuttavia, il quadro investigativo venne ritenuto sufficientemente solido dalle autorità giudiziarie.
Gli altri arresti e l'inchiesta sul traffico di droga
L'omicidio Mirarchi aprì uno squarcio su un più vasto sistema criminale legato alla coltivazione e al traffico di marijuana tra Marsala, Castelvetrano e Partinico.
Secondo gli investigatori, il progetto criminale aveva coinvolto diversi soggetti con ruoli differenti nella produzione e nella gestione della droga.
Le indagini ricostruirono rapporti economici, accordi e interessi legati alla maxi coltivazione scoperta nelle campagne marsalesi, delineando un'attività che avrebbe potuto generare profitti elevatissimi sul mercato degli stupefacenti.
Il processo: dall'ergastolo alla conferma definitiva
Il procedimento giudiziario. Nel corso del dibattimento davanti alla Corte d'Assise di Trapani furono ascoltati investigatori, consulenti tecnici, testimoni e specialisti del RIS.
L'accusa sostenne che Nicolò Girgenti fosse l'autore materiale degli spari che costarono la vita al maresciallo Mirarchi.
La Corte accolse la ricostruzione accusatoria. Nicolò Girgenti venne condannato all'ergastolo per l'omicidio del sottufficiale dell'Arma.
La Medaglia d'Oro al Valor Civile e i luoghi della memoria
Lo Stato ha riconosciuto il valore del sacrificio di Silvio Mirarchi conferendogli la Medaglia d'Oro al Valor Civile alla memoria.
Nella motivazione si legge: "Con eccezionale coraggio, ferma determinazione e cosciente sprezzo del pericolo, nel corso di un servizio notturno in area rurale, non esitava, insieme a un commilitone, a intervenire presso alcune serre adibite a coltivazione illecita di canapa indiana, venendo fatto segno a proditoria azione di fuoco da parte dei malfattori che, al fine di assicurarsi la fuga, lo ferivano mortalmente."
Negli anni il ricordo del maresciallo è stato affidato anche a luoghi simbolici della città.
Nel decimo anniversario della sua morte, Marsala rinnova il proprio tributo al maresciallo Silvio Mirarchi.
Questo pomeriggio, il Teatro Impero ospiterà l'iniziativa commemorativa organizzata dall'Istituto Comprensivo "Sirtori" dal titolo "Il Suono del Coraggio".
L'evento nasce per ricordare il sottufficiale insignito della Medaglia d'Oro al Valor Civile e coinvolgerà studenti, insegnanti e famiglie in un percorso dedicato alla cultura della legalità. Sul palco si esibiranno l'orchestra dell'indirizzo musicale, il coro delle classi prime della scuola secondaria di primo grado e gli alunni delle classi quarte dei plessi Livatino, Morante, Sirtori e Pestalozzi.
Alla manifestazione parteciperà anche la Fanfara del 12° Reggimento Carabinieri "Sicilia", protagonista di un concerto particolarmente significativo nel giorno in cui la città ricorda uno dei suoi servitori più amati.
Non sarà soltanto una cerimonia. Sarà il modo con cui Marsala continuerà a trasmettere ai più giovani il significato di parole come dovere, responsabilità e coraggio.
Perché dieci anni dopo, dietro il nome di Silvio Mirarchi, non c'è soltanto la storia di un carabiniere caduto in servizio. C'è il volto di un padre, di un marito, di un uomo che aveva scelto di servire lo Stato fino all'ultimo istante della sua vita. E c'è una comunità che, ancora oggi, non smette di dirgli grazie.
La mezza stagione rappresenta uno dei periodi più complessi per chi desidera vestirsi con criterio e stile. Le temperature variabili, spesso imprevedibili nell’arco della stessa giornata, impongono una particolare...
Aveva scritto tutto sui social.La “uniforme” pronta, il casco con i nomi degli autori di alcune stragi negli Stati Uniti, un messaggio su TikTok poche ore prima: “Non datemi la colpa per quello che farò”.Poi è...
Nell'immaginario collettivo, il mondo della finanza è spesso associato a grandi capitali, uomini d'affari in giacca e cravatta e schermi pieni di grafici incomprensibili. Questa percezione distorta ha generato una...
Non era un gesto impulsivo. Era stato pianificato nei dettagli, annunciato sui social e persino trasmesso in diretta. E adesso gli investigatori parlano apertamente di una "strage sfiorata". Emergono particolari sempre più...