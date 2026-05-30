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» Spettacoli
30/05/2026 18:00:00

Mazara, tutti pazzi per Alessandro Borghese. Ecco quali sono i "4 Ristoranti"

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/mazara-tutti-pazzi-per-alessandro-borghese-ecco-quali-sono-i-4-ristoranti-450.jpg

Mazara del Vallo diventa set televisivo per “4 Ristoranti”, il programma condotto dallo chef Alessandro Borghese. Dal 26 al 29 maggio la troupe ha girato in città una nuova puntata della trasmissione, che andrà in onda in autunno.

 

Le riprese hanno coinvolto il centro cittadino e diversi luoghi simbolo di Mazara, richiamando l’attenzione di curiosi e fan. Borghese si è mostrato disponibile con il pubblico, concedendosi a foto e brevi incontri durante le pause della lavorazione.

 

In gara ci sono quattro ristoranti locali: Controcorrente, La Bettola, L’Antica Sicilia e Altavilla. Al centro della puntata ci sarà anche uno dei prodotti simbolo della marineria mazarese: il gambero rosso di Mazara del Vallo, promosso anche sui social dallo stesso chef.

 

Tra i luoghi delle riprese anche piazza del Plebiscito e piazza della Repubblica. Proprio qui si è conclusa la puntata con la proclamazione del vincitore.

Il nome del ristorante vincitore, però, resterà segreto fino alla messa in onda televisiva. Intanto sui social circolano già immagini e video dei giorni di riprese e dei festeggiamenti in città.









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