All'Avis di Marsala un'offerta in memoria del pediatra Peppino Clemente

30/05/2026 00:00:00

Un gesto di grande sensibilità e solidarietà arriva da una scuola marsalese in memoria del dr. Peppino Clemente. Con immensa gratitudine, l’AVIS di Marsala ha reso noto di aver ricevuto un’offerta commemorativa dedicata al dr. Peppino Clemente. Il dono è stato effettuato dagli alunni e dalle famiglie della classe 2ª C del plesso “Pascoli”, appartenente all’Istituto Comprensivo “Garibaldi-Pipitone”, che hanno voluto così esprimere vicinanza e partecipazione nel ricordo del medico scomparso.

Il presidente dell’AVIS Marsala, Luciano Rosas, ha comunicato ufficialmente il ricevimento dell’offerta alla famiglia Clemente, rinnovando al tempo stesso le più sentite condoglianze per la perdita del dr. Peppino Clemente.

Un’iniziativa che testimonia come i valori della solidarietà, della memoria e della partecipazione civile possano essere trasmessi anche ai più giovani, attraverso piccoli ma significativi gesti di comunità.

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Festa del Donatore AVIS Santa Ninfa 2026

Torna anche quest’anno uno degli appuntamenti più sentiti del territorio: la “Festa del Donatore” organizzata da AVIS Comunale Santa Ninfa OdV, in occasione della Giornata Mondiale del Donatore di Sangue. Un evento che unisce celebrazione, sensibilizzazione e impegno civico, trasformando la piazza principale del paese in uno spazio dedicato alla solidarietà concreta.

L’edizione 2026 si svolgerà in due giornate, sabato 13 e domenica 14 giugno, con un programma che alterna momenti istituzionali, testimonianze, intrattenimento musicale e soprattutto un forte richiamo alla cultura della donazione del sangue.

Un evento per dire grazie ai donatori

La Festa del Donatore nasce con un obiettivo chiaro: ringraziare i soci donatori che, con gesti regolari e volontari, contribuiscono a sostenere il sistema sanitario e a garantire disponibilità di sangue per interventi e terapie salvavita.

Il messaggio centrale dell’iniziativa è semplice ma fondamentale: il sangue non si produce in laboratorio e può arrivare solo dalla generosità delle persone.

Per questo l’AVIS punta anche a rafforzare la partecipazione delle nuove generazioni, con un’attenzione particolare ai giovani tra i 18 e i 35 anni, considerati essenziali per la continuità del sistema trasfusionale.

Lo slogan scelto per l’edizione 2026 — “Una goccia di umanità. Dona il sangue. Salva vite” — sintetizza perfettamente lo spirito dell’iniziativa.

Il programma di sabato 13 giugno: istituzioni, premi e musica

La manifestazione si aprirà sabato 13 giugno alle ore 18:00 in Piazza Fleming, cuore dell’evento, con un programma ricco e partecipato:

Saluti istituzionali e testimonianze : interverranno autorità civili, religiose e rappresentanti del mondo associativo, con momenti dedicati alle storie dei donatori e dei beneficiari delle donazioni.

: interverranno autorità civili, religiose e rappresentanti del mondo associativo, con momenti dedicati alle storie dei donatori e dei beneficiari delle donazioni. Premiazione dei donatori AVIS : consegna delle benemerenze ai soci che si sono distinti per continuità e impegno nella donazione.

: consegna delle benemerenze ai soci che si sono distinti per continuità e impegno nella donazione. Sorteggio speciale : tra i donatori AVIS Santa Ninfa che hanno effettuato donazioni nel 2025 verrà estratto un “Weekend Benessere” per due persone .

: tra i donatori AVIS Santa Ninfa che hanno effettuato donazioni nel 2025 verrà estratto un . Concerto live : serata musicale con la band “POP FICTION” , per accompagnare la festa con intrattenimento e socialità.

: serata musicale con la band , per accompagnare la festa con intrattenimento e socialità. Stand informativi e area giovani: spazi dedicati alla sensibilizzazione e all’informazione sulla donazione di sangue.

Aperitivo solidale e partecipazione aperta a tutti

Durante la serata sarà possibile partecipare a un aperitivo solidale, con degustazione di prodotti tipici come il cuzzetiello con polpette, gelato d’autore, acqua e vino.

L’accesso alla festa e al concerto sarà libero, mentre la degustazione prevede un ticket:

gratuito per i soci AVIS Santa Ninfa

con contributo di 10 euro per familiari e visitatori. I ticket dovranno essere prenotati online entro il 2 giugno 2026 e ritirati presso la sede AVIS entro l’11 giugno.

Domenica 14 giugno: la giornata della donazione

Il secondo giorno rappresenta il cuore più concreto dell’iniziativa. Domenica 14 giugno, dalle 8:00 alle 13:00, sempre in Piazza Fleming, si svolgerà la Giornata di Donazione del Sangue. Un momento che trasforma la festa in un’azione diretta di cittadinanza attiva, con un invito rivolto a tutta la popolazione: donare sangue significa salvare vite e contribuire in modo reale alla salute della comunità.

Solidarietà, cultura civica e comunità

La Festa del Donatore di Santa Ninfa si conferma così non solo un evento celebrativo, ma anche un’occasione di crescita collettiva. Un appuntamento che unisce istituzioni, volontari e cittadini in un unico messaggio: la solidarietà non è solo un valore, ma un gesto concreto che si rinnova ogni giorno attraverso la donazione del sangue.



