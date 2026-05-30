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» Sanità
30/05/2026 02:00:00

Asp Trapani, Rosa Terrazzino nominata direttrice dell'Assistenza farmaceutica territoriale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/asp-trapani-rosa-terrazzino-nominata-direttrice-dell-assistenza-farmaceutica-territoriale-450.jpg

L’ASP di Trapani ha affidato alla dottoressa Rosa Terrazzino la direzione dell’Unità operativa complessa di Assistenza farmaceutica territoriale. La nomina arriva al termine della selezione pubblica per il conferimento dell’incarico quinquennale di Direzione di struttura complessa.

 

La professionista ha firmato il contratto con il commissario straordinario dell’ASP, Sabrina Pulvirenti, e prenderà ufficialmente servizio dal prossimo 1° giugno.

Nata nel 1982 e originaria della provincia di Agrigento, Terrazzino è laureata in Farmacia e specializzata in Farmacia ospedaliera. Il suo percorso professionale è iniziato all’ISMETT di Palermo, dove ha svolto attività come farmacista.

 

Dal 2010 presta servizio come dirigente farmacista presso l’ASP Trapani. Negli ultimi anni ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità: dal 2024 è infatti direttore facente funzioni dell’UOC Assistenza farmaceutica ospedaliera e referente del Dipartimento del Farmaco aziendale.

Con la nuova nomina, l’ASP di Trapani rafforza l’organizzazione del settore farmaceutico territoriale, un ambito strategico per la gestione dei servizi legati all’assistenza farmaceutica e alla distribuzione dei farmaci sul territorio provinciale.

 









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