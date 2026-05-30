Maxi operazione antidroga, colpita anche la provincia di Trapani: 8 arresti

30/05/2026 12:59:00

Si è conclusa ieri un’operazione a livello nazionale ad alto impatto investigativo finalizzata al contrasto dello spaccio di sostanze stupefacenti e del porto abusivo di armi. L’attività ha rafforzato il controllo nelle zone più sensibili, per prevenire episodi di violenza, anche tra minori. L’operazione di alto impatto nazionale è stata condotta dagli investigatori delle Squadre Mobili, coordinati dal Servizio Centrale Operativo.

L’attività investigativa, che ha visto il coinvolgimento anche degli equipaggi del Reparto Prevenzione Crimine e di altri uffici delle Questure, ha portato all’arresto di 1335 soggetti, di cui 31 minorenni e 2358 denunce a piede libero, tra cui 142 minori.

Sono stati sequestrati complessivamente circa 450 kg di sostanze stupefacenti, suddivisi in 48 kg di cocaina, 379 kg di cannabinoidi e 7 kg di eroina.

A testimonianza dell’efficacia dell’attività di prevenzione, sono state sequestrate 111 armi da fuoco, anche a canna lunga tra cui un fucile d’assalto, diverse armi da guerra e un giubbotto antiproiettili nonché numeroso munizionamento.

Particolare attenzione è stata riservata al contrasto del porto di armi bianche, soprattutto in ambito giovanile, rinvenendo 250 armi bianche, tra cui taglierini, tirapugni, taser, sfollagente telescopici, fionde, machete, sciabole e accette.

Nel corso dell’operazione, sono state identificate 297.071 persone, di cui 15.665 minorenni. I controlli si sono concentrati all’interno di quartieri cittadini e nelle vicinanze di locali notturni, dove si registra un maggior consumo di droga.

In provincia di Trapani, nell’ambito della vasta operazione, i poliziotti della Questura e dei Commissariati di Marsala, Mazara del Vallo, Alcamo, Castellammare e Castelvetrano hanno identificato oltre 7000 persone sospette, di cui 193 minorenni.

Sono invece 8 le persone tratte in arresto, in flagranza di reato, per detenzione di armi e droga.

In particolare, la Squadra Mobile di Trapani ha arrestato, in flagranza, un giovane trapanese, trovato nella propria abitazione con oltre 4 chili di hashish e 25 grammi di cocaina, suddivisi in dosi, e materiale per il confezionamento.

Invece, trasportava 100 grammi di crack il tunisino arrestato dal Commissariato di Mazara del Vallo e tradotto in carcere.

Ad Alcamo, i poliziotti del Commissariato PS hanno fermato e arrestato un tunisino trovato in possesso di 26 grammi di hashish; mentre è stato sanzionato amministrativamente un italiano di 27 anni, trovato con 16 grammi di hashish.

Infine, il Commissariato di Marsala, nel centro cittadino, nei presi di un distributore di bevande h24, ha arrestato un tunisino, con precedenti anche per rapina, mentre cedeva circa 16 grammi di hashish.



