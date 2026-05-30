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30/05/2026 08:15:00

Festa della Repubblica, Pietro Silvano è Cavaliere della Repubblica

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/festa-della-repubblica-pietro-silvano-e-cavaliere-della-repubblica-450.jpg

C'è anche un volto molto conosciuto nel Trapanese tra i cittadini che il prossimo 2 giugno riceveranno l'Onorificenza dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana. Si tratta di Pietro Silvano, già Direttore Coordinatore Speciale del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Trapani, che sarà insignito del titolo di Cavaliere della Repubblica nel corso della cerimonia in programma al Palazzo del Governo, al termine delle celebrazioni per l'80° anniversario della Festa della Repubblica.

 

L'onorificenza, conferita dal Presidente della Repubblica, rappresenta il riconoscimento di una carriera esemplare al servizio dello Stato e della collettività. Un percorso professionale che per oltre quarant'anni ha accompagnato la storia dei Vigili del Fuoco trapanesi, tra emergenze, soccorsi, attività di prevenzione e formazione delle nuove generazioni di operatori.

 

Silvano è andato in pensione il 1° agosto dello scorso anno, dopo oltre 43 anni di servizio. Un momento vissuto con grande partecipazione da colleghi, dirigenti e rappresentanti delle istituzioni che, nel corso di una cerimonia particolarmente sentita, avevano voluto rendere omaggio a una figura considerata un punto di riferimento non soltanto all'interno del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, ma anche per il territorio e per il mondo dell'informazione.

 

Nel corso della sua lunga carriera ha diretto settori strategici come il soccorso tecnico urgente, la prevenzione incendi e la comunicazione in emergenza, distinguendosi per competenza, disponibilità e capacità di costruire rapporti di collaborazione con enti, istituzioni e cittadini.

 

Al momento del congedo, il comandante provinciale Antonino Galfo lo aveva definito «un leader riconosciuto da tutti», capace di creare relazioni e favorire il dialogo con il territorio. Parole alle quali si erano aggiunte quelle del direttore regionale dei Vigili del Fuoco Agatino Carrolo, che aveva sottolineato come l'abnegazione e lo spirito di servizio di Silvano rappresentino un'eredità preziosa per chi continua a operare nel Corpo.

 

Figlio e nipote di Vigili del Fuoco, Pietro Silvano ha sempre rivendicato con orgoglio l'appartenenza a una famiglia che ha fatto del servizio agli altri una missione. Adesso, a pochi mesi dal pensionamento, arriva uno dei più alti riconoscimenti della Repubblica italiana, a suggellare una carriera costruita con discrezione, professionalità e senso del dovere.

La cerimonia di consegna delle onorificenze si svolgerà il 2 giugno nel Salone di rappresentanza della Prefettura di Trapani, alla presenza del prefetto Daniela Lupo e delle autorità civili, militari e religiose della provincia.

 









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