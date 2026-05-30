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Cronaca

» Incidenti
30/05/2026 15:34:00

Scontro fatale tra Alcamo e Partinico, un morto e quattro feriti

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/1780148347-0-scontro-fatale-tra-alcamo-e-partinico-un-morto-e-quattro-feriti.jpg

 Un uomo è morto e altre quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113, a Partinico, all’altezza del Ponte Tauro.

 

La vittima è Giuseppe Saputo, 74 anni. L’uomo è deceduto nello scontro tra un’Audi e una Fiat Punto.

Nell’impatto sono rimaste ferite altre quattro persone: un bambino di sette anni, due donne di 55 e 65 anni e un uomo di 62 anni. Tutti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso tra l’ospedale Cervello di Palermo e il Civico di Partinico.

 

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno lavorato per estrarre alcuni passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, le due auto procedevano in direzione opposta. Non è ancora chiaro come siano entrate in collisione.

 









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