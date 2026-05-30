Scontro fatale tra Alcamo e Partinico, un morto e quattro feriti

30/05/2026 15:34:00

Un uomo è morto e altre quattro persone sono rimaste gravemente ferite in un incidente stradale avvenuto sulla statale 113, a Partinico, all’altezza del Ponte Tauro.

La vittima è Giuseppe Saputo, 74 anni. L’uomo è deceduto nello scontro tra un’Audi e una Fiat Punto.

Nell’impatto sono rimaste ferite altre quattro persone: un bambino di sette anni, due donne di 55 e 65 anni e un uomo di 62 anni. Tutti sono stati soccorsi dai sanitari del 118 e trasportati in codice rosso tra l’ospedale Cervello di Palermo e il Civico di Partinico.

Sul posto sono intervenuti anche i vigili del fuoco del distaccamento locale, che hanno lavorato per estrarre alcuni passeggeri rimasti incastrati tra le lamiere.

I rilievi sono stati effettuati dalla polizia municipale, che dovrà ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo le prime informazioni, le due auto procedevano in direzione opposta. Non è ancora chiaro come siano entrate in collisione.



