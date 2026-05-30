 Senza patente contro lo scuolabus. A Mazara poteva essere una strage

30/05/2026 06:00:00

Poteva essere una strage. E invece, per una serie di circostanze fortunate, il gravissimo incidente avvenuto ieri pomeriggio a Mazara del Vallo si è concluso senza vittime. Ma il bilancio resta pesante: diciannove feriti, quattordici dei quali bambini, uno scuolabus comunale ribaltato su un fianco e una città rimasta con il fiato sospeso per ore. A rendere ancora più inquietante la vicenda sono i dettagli emersi nelle ore successive: il conducente dell'auto coinvolta era senza patente e il veicolo era privo di assicurazione. Nell'auto, inoltre, c'erano sette persone. Lui, la moglie incinta e cinque figli ...

Lo schianto all'incrocio

L'incidente si è verificato all'incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore. Secondo la ricostruzione effettuata dalla Polizia Municipale, una Nissan Qashqai proveniente da via Rosario Ballatore non avrebbe rispettato il segnale di stop e il limite di velocità di 30 chilometri orari previsto in quel tratto di strada. Lo scuolabus comunale stava invece percorrendo regolarmente via Salemi in direzione della zona costiera. L'impatto è stato violentissimo e ha provocato il ribaltamento del mezzo che trasportava i bambini.

Sette persone in auto, cinque erano bambini

A bordo della Nissan viaggiava un'intera famiglia: due adulti e cinque figli minorenni. Una presenza che colpisce per i numeri e che rende ancora più impressionante la dinamica dell'incidente. Nell'auto si trovava anche una donna in gravidanza. Sullo scuolabus, invece, c'erano nove bambini, due assistenti e l'autista. In pochi istanti quasi venti persone sono finite coinvolte in uno degli incidenti più gravi degli ultimi anni in città.

Scatta il piano per le maxi emergenze

La gravità della situazione ha costretto l'Asp di Trapani ad attivare il PEIMAF, il Piano di Emergenza Interno per il Massimo Afflusso di Feriti. Quattro ambulanze del 118, con due medici a bordo, hanno trasportato i feriti all'ospedale "Abele Ajello" di Mazara del Vallo, dove è stata mobilitata una vera e propria macchina dei soccorsi.

Dopo gli accertamenti clinici, tre bambini sono stati trasferiti a Palermo: due nel reparto di Chirurgia pediatrica e uno in Ortopedia pediatrica. Altri undici minori sono stati distribuiti tra i reparti pediatrici degli ospedali di Marsala e Trapani. Nessuno, fortunatamente, risulta in pericolo di vita.

Il coraggio delle assistenti e dell'autista

Nei momenti immediatamente successivi al ribaltamento, le due assistenti e l'autista dello scuolabus hanno contribuito a fare uscire rapidamente i bambini dal mezzo, evitando che il panico potesse aggravare ulteriormente una situazione già drammatica. Anche le loro condizioni sono state tenute sotto osservazione dai sanitari.

L'auto sequestrata

Gli accertamenti hanno fatto emergere che il conducente della Nissan era sprovvisto di patente di guida e che il veicolo non era coperto da assicurazione. L'auto è stata posta sotto sequestro, mentre proseguono le indagini per definire tutti gli aspetti della vicenda.

Quinci: "La guida imprudente ha messo a repentaglio molte vite"

Durissimo il commento del sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che ha seguito da vicino l'evolversi della situazione recandosi all'ospedale insieme ai familiari dei feriti.

"L'incidente di oggi ci ha fatto preoccupare e ci ha tenuti con il fiato sospeso. Per fortuna nessuno dei feriti e dei bambini corre pericolo di vita. Un'auto priva di assicurazione, il cui conducente era sprovvisto di patente, con a bordo una donna in gravidanza e ben cinque bambini, non si è fermata allo stop e ha rischiato di provocare una tragedia investendo in pieno un nostro scuolabus che per il violento impatto si è addirittura ribaltato. La guida imprudente ha messo a repentaglio molte vite. Rispettiamo il codice della strada perché altrimenti diventiamo portatori di morte".

Una tragedia sfiorata

Le immagini dello scuolabus adagiato su un fianco raccontano meglio di qualsiasi parola quanto sia stato vicino il rischio di una tragedia. Bastava poco perché il bilancio fosse ben diverso. I bambini coinvolti, le famiglie, il personale scolastico e l'intera città hanno vissuto ore di angoscia. Oggi resta il sollievo per l'assenza di vittime, ma anche la consapevolezza che il mancato rispetto delle regole della strada può trasformarsi, in pochi secondi, in una catastrofe.



