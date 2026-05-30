Mazara: via libera del Consiglio comunale al Rendiconto di Gestione 2025

30/05/2026 22:00:00

Il Consiglio comunale ha approvato il Rendiconto di Gestione 2025 con 12 voti favorevoli espressi dalla maggioranza e 7 contrari provenienti dai gruppi di opposizione. Un passaggio definito dall’amministrazione come significativo nel percorso di riequilibrio dei conti pubblici.

Secondo quanto evidenziato dall’assessore al Bilancio Vito Billardello, il documento conferma una dinamica di progressivo miglioramento della situazione finanziaria dell’ente. In particolare, viene segnalato un rafforzamento delle entrate tributarie, considerate il risultato delle misure di recupero e gestione adottate negli ultimi anni, che avrebbero ampliato le possibilità di intervento sulla spesa per i servizi.

7Il rendiconto si chiude con un disavanzo pari a 18,6 milioni di euro, in sensibile riduzione rispetto ai 33 milioni registrati nel 2021. Un dato che, secondo l’amministrazione, testimonia il rispetto del piano di rientro concordato con la Corte dei Conti.

Tra le voci più rilevanti emergono l’aumento complessivo degli incassi tributari superiore al 22% rispetto all’anno precedente, il raddoppio dell’imposta di soggiorno (da 150 mila a 300 mila euro), la crescita dei canoni patrimoniali (da 135 mila a 384 mila euro) e l’incremento delle sanzioni al codice della strada, passate da 60 mila a 533 mila euro.

Nel corso della stessa seduta, il Consiglio ha approvato anche una variazione di bilancio relativa alla previsione di fondi per il triennio 2027-2028 destinati agli oneri di allaccio alla nuova rete fognaria nelle aree di Tonnarella e Trasmazaro, con 13 voti favorevoli e un astenuto.

La seduta è stata sospesa temporaneamente per il venir meno del numero legale, per poi riprendere dopo circa un’ora. I restanti punti all’ordine del giorno, relativi a debiti fuori bilancio, sono stati successivamente approvati con 12 voti favorevoli e un’astensione. I lavori si sono conclusi poco prima delle ore 14.



