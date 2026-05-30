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» Dai Comuni
30/05/2026 07:00:00

Alcamo:  oltre 2milioni per mettere in sicurezza il Santuario di Maria SS. dei Miracoli

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/alcamo-oltre-2milioni-per-mettere-in-sicurezza-il-santuario-di-maria-ss-dei-miracoli-450.jpg

Il Comune di Alcamo sta cercando di reperire circa 2,2 milioni di euro per mettere in sicurezza in modo definitivo l’area del Santuario di Maria Santissima dei Miracoli, duramente esposta al rischio di allagamenti durante le piogge intense.

Il progetto, redatto dall’architetto Francesco Rizzo e già approvato nei passaggi tecnici dal dirigente Francesco Quartana, prevede interventi strutturali mirati a deviare e controllare il deflusso delle acque che, soprattutto da piazza Mercato e via Discesa Santuario, finiscono per riversarsi sull’area sacra.

 

Negli ultimi anni la situazione è peggiorata: un forte nubifragio di settembre ha trasformato la zona in un fiume di fango, invadendo anche la chiesa e la grotta, con l’intervento della Protezione Civile per la rimozione dei detriti. In risposta alle emergenze, sono stati già investiti circa 280 mila euro tra Regione e Comune per interventi di messa in sicurezza e protezione dell’ingresso, oltre all’installazione di sistemi di segnalazione “smart” per avvisare in tempo reale in caso di rischio.

 

Queste misure hanno rappresentato solo un primo passo: l’obiettivo ora è finanziare il progetto complessivo, considerato indispensabile per risolvere stabilmente il problema idrogeologico dell’area e tutelare il Santuario.









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