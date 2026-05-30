Weekend in provincia: auto d'epoca, musica contro la mafia , libri e vela

30/05/2026 06:00:00

Sabato 30 e domenica 31 maggio, una ventina di eventi distribuiti tra Marsala, Castelvetrano, Campobello di Mazara, Alcamo, Salemi, Trapani e Favignana.

Sabato 30 maggio

"Enfance (cenere)" al Teatro Sollima di Marsala

Ore 21.15, Teatro Comunale "Eliodoro Sollima". Drammaturgia e regia di Massimo Pastore, produzione Teatro Abusivo Marsala. In scena dodici attori con la partecipazione straordinaria di Adriana Parrinello e Carlo Linzitto. Musiche originali di Andrea Russo. La replica di venerdì 30 è la seconda e ultima: la prima era giovedì 28 maggio.

Vela Day a Marsala e Trapani

Doppio appuntamento con il programma nazionale #provalavela della Federazione Italiana Vela. A Marsala la Società Canottieri apre dalle 9.30 — quest'anno l'associazione festeggia anche gli 80 anni dalla fondazione. A Trapani la Lega Navale di via Lutazio Catulo è aperta dalle 10 alle 17. Partecipazione gratuita, dai 6 anni in su, prenotazione obbligatoria. Contatti Trapani: 339 1181598.

"A Nome Loro" a Castelvetrano

Dalle 18, Sistema delle Piazze. Quarta edizione della maratona musicale e civile fondata da Sade Mangiaracina nel 2023, dopo l'arresto di Matteo Messina Denaro. Sul palco Nada, The Zen Circus, Simona Molinari, Avion Travel, Donatella Rettore, Anastasio e altri. Intervengono Luisa Impastato, il giornalista Salvo Palazzolo, il giudice Massimo Russo. Ingresso gratuito.

Claudia Koll a Marsala

Ore 21, Chiesa Maria SS. delle Grazie al Puleo. Presentazione del libro Qualcosa di me — Dialogo con un'amica (Tau Editrice). Con l'autrice interviene don Davide Chirco, parroco. Ingresso libero.

Orchestra Luna Rossa a Campobello di Mazara

Ore 20.30, Cine-Teatro Olimpia. Spettacolo Omaggio a Renzo Arbore con la band siciliana attiva dal 2006, voce Valentina Mazzamuto. Chiude la terza edizione della rassegna Il Bello di Sicilia. Biglietti: Sole Luna, via Garibaldi, e ticketzeta.it.

Domenica 31 maggio

"Auto & Doc", vent'anni tra Alcamo e Salemi

Dalle 8, corso 6 Aprile di Alcamo. Ventesima edizione della manifestazione che unisce automobilismo d'epoca ed enogastronomia. Le vetture sfilano fino a piazza Ciullo, poi ripartono alle 11 verso Salemi lungo la SS113. Novità 2026: il primo Concorso d'Eleganza "Auto & D.O.C.", sei categorie più il premio Best in Show. Premiazione alle 17. Ingresso gratuito.

Pic nic letterario al Complesso San Pietro di Marsala

Dalle 17 alle 19.30, Complesso Monumentale San Pietro. EtiCOlogica e il club del libro Donne ribelli e Capre felici discutono il memoir La mia vita a impatto zero di Paola Maugeri (Mondadori), nell'ambito del Maggio dei Libri 2026. All'aperto, sul prato: portare qualcosa da mangiare, un cuscino e un telo. Evento aperto a tutti.

Tutto il weekend

Selinunte: visite guidate fino al 2 giugno

Sabato, domenica e martedì ore 10.30: visita Selinunte Highlights con guida, Collina Orientale, Baglio Florio e Acropoli con navette ecologiche. Martedì 2 giugno ore 11.30 anche passeggiata tra i templi e l'antiquarium. Info e prenotazioni: coopculture.it.

Favignana: artigianato tessile e nasse al Circolo Guarrasi

Dal 1 al 7 giugno, piazza Madrice. Mostra Passione e Creatività dell'Associazione Poetica Ophea: corredi d'epoca, lavori a uncinetto e dimostrazioni dal vivo di costruzione delle nasse con Antonio Torre. Orari: 10-12 e 15-17. Ingresso libero. Info: 340 1345219.



