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Cronaca
30/05/2026 12:54:00

Va in giro con una pistola finta e si spaccia per poliziotto. Denunciato ad Alcamo

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/1780138572-0-va-in-giro-con-una-pistola-finta-e-si-spaccia-per-poliziotto-denunciato-ad-alcamo.jpg

 Girava per Alcamo con una pistola alla cintura, priva di tappo rosso, e si sarebbe spacciato per appartenente alle forze dell’ordine. Per questo un uomo di 45 anni, già noto alle forze di polizia, è stato denunciato dagli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Alcamo.

 

L’uomo è ritenuto responsabile, secondo l’ipotesi accusatoria, dei reati di usurpazione di funzione e porto ingiustificato di oggetti atti ad offendere.

L’intervento è scattato dopo una segnalazione. Gli agenti della sezione investigativa hanno fermato e controllato il 45enne, trovandolo con una riproduzione di pistola semiautomatica, simile a quelle in dotazione a Polizia di Stato e Carabinieri, ma priva del tappo rosso.

 

Alla richiesta di esibire un tesserino di riconoscimento, l’uomo non ha fornito alcun documento che potesse giustificare quanto dichiarato. Secondo la Polizia, si sarebbe mostrato poco lucido e poco collaborativo. È stato quindi bloccato e disarmato.

 

Durante la perquisizione personale, gli agenti hanno trovato anche due dosi di hashish. Per questo è stato segnalato all’Autorità amministrativa.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il 45enne avrebbe assunto comportamenti e atteggiamenti riconducibili a pubbliche funzioni, senza averne titolo, portando con sé uno strumento potenzialmente offensivo senza giustificato motivo.

 

La Procura ha notificato all’indagato l’avviso di conclusione delle indagini preliminari e l’informazione di garanzia. Il procedimento è nella fase delle indagini preliminari concluse e vale la presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.









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