Come stanno i bambini feriti nello scontro con lo scuolabus a Mazara

30/05/2026 14:18:00

La Direzione strategica dell'ASP Trapani ha emanato un bollettino medico sulle condizioni dei feriti coinvolti nell'incidente di ieri a Mazara del Vallo.



Tre minori sono stati dimessi ieri sera e un ragazzo 16enne é rimasto ricoverato all'ospedale di Mazara del Vallo, ed é in condizioni stabili. Stabili anche i tre fratellini ricoverati a Palermo e uno ha già avuto ridotta la frattura. I 4 minori portati all'ospedale di Trapani sono in buone condizioni come anche i tre ricoverati all'ospedale di Marsala. Tre ancora gli adulti ricoverati a Mazara, di cui uno, prossimo a essere trasferito all'Ortopedia dell'ospedale di Marsala.



La Direzione dell'Asp ringrazia tutti i suoi operatori sanitari che sono stati coinvolti negli interventi di soccorso e cura.

Un ringraziamento per l'opera svolta anche tutte le forze dell ordine, il personale del 118, i vigili del fuoco e il sindaco di Mazara.

Un plauso alla popolazione per aver mantenuto un comportamento pacato nell'attesa di notizie.



