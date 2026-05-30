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Cronaca
30/05/2026 14:18:00

Come stanno i bambini feriti nello scontro con lo scuolabus a Mazara

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/1780143599-0-come-stanno-i-bambini-feriti-nello-scontro-con-lo-scuolabus-a-mazara.jpg

La Direzione strategica dell'ASP Trapani ha emanato un bollettino medico sulle condizioni dei feriti coinvolti nell'incidente di ieri a Mazara del Vallo.


Tre minori sono stati dimessi ieri sera e un ragazzo 16enne é rimasto ricoverato all'ospedale di Mazara del Vallo, ed é in condizioni stabili. Stabili anche i tre fratellini ricoverati a Palermo e uno ha già avuto ridotta la frattura. I 4 minori portati all'ospedale di Trapani sono in buone condizioni come anche i tre ricoverati all'ospedale di Marsala. Tre ancora gli adulti ricoverati a Mazara, di cui uno, prossimo a essere trasferito all'Ortopedia dell'ospedale di Marsala. 


La Direzione dell'Asp ringrazia tutti i suoi operatori sanitari che sono stati coinvolti negli interventi di soccorso e cura.
Un ringraziamento per l'opera svolta anche tutte le forze dell ordine, il personale del 118, i vigili del fuoco e il sindaco di Mazara.
Un plauso alla popolazione per aver mantenuto un comportamento pacato nell'attesa di notizie.









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