30 Maggio: parla Panetta, inflazione al 3,2%, Israele bombarda chiese e scuole

30/05/2026 07:14:00

E' il 30 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

• Capitale umano, competenze e Ai. Solo così, secondo il governatore della Banca d’Italia Flavio Panetta, si tornerà a crescere. E bisogna fare presto: l’instabilità mondiale sta costando caro

• A maggio in Italia l’inflazione è salita al 3,2 per cento e se la guerra dovesse andare avanti rischia di superare il 6. Però il Pil cresce dello 0,3 per cento, più dello 0,2 stimato ad aprile. Sono dati rilevati dall’Istat

• L’occupazione cresce a livelli da record. Ma aumentano i lavoratori con più di 50 anni, mentre diminuiscono quelli che hanno tra i 35 e i 49 anni

• Ferma condanna della Nato e dell’Ue per il drone che si è abbattuto su un edificio residenziale in Romania. Il governo romeno ha chiuso il consolato russo di Costanza e ha invocato l’articolo 4 della Nato

• La guerra affossa i conti di Mosca. Il ministero delle Finanze russo ha previsto uno sforamento del bilancio di 28 miliardi di dollari, cifra che raddoppierà se il conflitto arriverà all’anno prossimo

• Secondo Lukašenko un buon mediatore con la Russia potrebbe essere Macron, ma non Meloni, perché «è una donna»

• In Cisgiordania l’Idf ha sparato contro un aereo civile scambiato per un drone. Per fortuna ha mancato il bersaglio

• Le truppe israeliane continuano ad avanzare in Libano. Bombardate anche chiese e scuole

• Gli annunci di Trump, dati per imminenti, non arrivano mai. Ieri si è conclusa ancora una volta con un nulla di fatto la riunione nella situation room

• I magistrati frenano Trump: dovrà togliere il suo nome dal Kennedy Center e si è visto bloccare il fondo da 1,8 miliardi creato per risarcire gli alleati «ingiustamente perseguitati da Biden»

• La procura di Milano accusa di caporalato il colosso edilizio statunitense Caddell. Pare sfruttasse gli operai indiani impiegati nel cantiere per il nuovo consolato Usa

• Dopo le comunali Fdi è in crescita (+1,4%), il Pd è in calo (-2,2%). Per il partito di Schlein è il dato più basso degli ultimi anni

• Meloni ha chiesto all’Ue più controlli alle frontiere per scongiurare un’eventuale epidemia di ebola. Intanto l’Oms ha annunciato il primo caso di guarigione

• A Mazara del Vallo un signore, in macchina con la moglie incinta e i suoi 5 figli, ha bruciato uno stop e ha centrato uno scuolabus carico di bambini. L’uomo era senza patente e l’auto non era né assicurata né omologata. I feriti sono 19. Qui l'approfondimento di Tp24.

• In provincia di Trapani un bambino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore per un 4 ricevuto a un’interrogazione. Qui l'approfondimento di Tp24.

• I tre minorenni che hanno aggredito due professori a Parma sono indagati per violenza o minacce aggravate

• La Cedu ha aperto un fascicolo contro l’Italia per il mancato arresto di Almasri. Un’ivoriana e un sudanese affermano di essere stati violentati e torturati nelle carceri libiche

• Il Monza torna in Serie A. Non grazie al risultato di ieri – il Catanzaro ha recuperato il 2 a 0 dell’andata – ma grazie alla classifica. Esattamente quattro anni fa, il 29 maggio 2022, venne promosso per la prima volta

• L’Islanda è diventata il Paese più caro d’Europa. Ha tolto il primato alla Svizzera. A far salire i costi è stato il turismo

• Nonostante il Pnrr, la banda larga in Italia resta ancora un miraggio

• Da ieri sono entrati in vigore i «delitti contro il patrimonio agroalimentare». Chi dà indicazioni false sui luoghi di produzione, sulla filiera, o induce il consumatore in errore, rischia multe più severe o la galera

• Primo sì della Camera alla legge che obbliga le testate giornalistiche a pubblicare le assoluzioni. Il testo non convince le opposizioni (tranne Azione)

• Nei primi quattro mesi dell’anno il servizio sanitario italiano ha messo in lista d’attesa oltre 1,2 milioni di visite mediche e quasi 700 mila esami diagnostici

• Magyar e von der Leyen hanno raggiunto un accordo per sbloccare 16,4 miliardi di euro in fondi Ue per l’Ungheria

• Dopo l’addio di Orbán, la polizia ungherese ha affermato che non vieterà il Pride di Budapest

• Oggi Malta va alle urne. I laburisti di Abela sono i superfavoriti

• Alle presidenziali in Colombia che si terranno domani si sfidano il senatore di sinistra Iván Cepeda, dato per favorito, l’ultraconservatore Abelardo de la Espriella, detto El Tigre, e la centrista Paloma Valencia

• Secondo un sondaggio più della metà dei venezuelani è convinta che la dollarizzazione possa risolvere la crisi economica

• Negli ultimi cinque anni il Giappone ha perso tre milioni di abitanti. Oggi sono 123 milioni, ma di questo passo nel 2070 ne resteranno solo 87

• Gianni Alemanno sarebbe potuto uscire di galera il prossimo 24 giugno, ma l’amministrazione carceraria ha impugnato l’ordinanza

• Un truffatore è riuscito a vendere una casa non sua a un acquirente svedese per 1,3 milioni di euro

• Nella sua prima conferenza stampa da ct Baldini ammette che «per allenare la Nazionale ci vuole un certo curriculum. E io non ce l’ho»

• Urbano Cairo apre alla cessione del Torino, ma «c’è bisogno di qualcuno che abbia tanti soldi. Servirebbe un altro Hartono»

• Con 9,5 miliardi di euro, il Real Madrid si conferma la squadra di calcio che vale di più al mondo. La Juve, con 2,4 miliardi, è 12esima

• Alla Scala, l’era Myung-Whun Chung inizierà con l’Otello, in scena per la prima volta il 7 dicembre. Polemiche perché il tenore protagonista, Brian Jadge, non si truccherà il viso di nero

• È morto lo scrittore e poeta statunitense David Henderson (84 anni)



Titoli

Corriere della sera: Drone russo in Romania, ira dell’Ue

la Repubblica: Mosca colpisce l’Europa

La Stampa: Giovani e Ai, il richiamo di Panetta

Il Sole 24 Ore: Panetta: «La sfida è sulla competitività AI partita decisiva, ma va governata»

Il Messaggero: Drone russo / sulla Romania

Il Giornale: La guerra in Europa

Avvenire: Trump non decide

Qn: Guerra, allarme Bankitalia / Rischio inflazione al 6%

Il Fatto: Carovita, tassi e bollette: / a destra tutti contro tutti

Libero: Più lavoro, la sinistra frigna

La Verità: L’Ucraina celebra i nazisti / eppure la vogliono nella Ue

Il Mattino: Drone russo in territorio Nato

il manifesto: A caro prezzo

il Quotidiano del Sud: Putin provoca Ue e Nato

Domani: La promessa di Trump su Hormuz «Stop al blocco», ma l’Iran è cauto



