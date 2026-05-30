Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Cronaca
30/05/2026 07:14:00

30 Maggio: parla Panetta, inflazione al 3,2%, Israele bombarda chiese e scuole

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/1780118364-0-30-maggio-parla-panetta-inflazione-al-3-2-israele-bombarda-chiese-e-scuole.jpg

E' il 30 Maggio 2026. Ecco i principali fatti in Italia e nel mondo ed i titoli dei quotidiani.

 

• Capitale umano, competenze e Ai. Solo così, secondo il governatore della Banca d’Italia Flavio Panetta, si tornerà a crescere. E bisogna fare presto: l’instabilità mondiale sta costando caro
• A maggio in Italia l’inflazione è salita al 3,2 per cento e se la guerra dovesse andare avanti rischia di superare il 6. Però il Pil cresce dello 0,3 per cento, più dello 0,2 stimato ad aprile. Sono dati rilevati dall’Istat
• L’occupazione cresce a livelli da record. Ma aumentano i lavoratori con più di 50 anni, mentre diminuiscono quelli che hanno tra i 35 e i 49 anni
• Ferma condanna della Nato e dell’Ue per il drone che si è abbattuto su un edificio residenziale in Romania. Il governo romeno ha chiuso il consolato russo di Costanza e ha invocato l’articolo 4 della Nato
• La guerra affossa i conti di Mosca. Il ministero delle Finanze russo ha previsto uno sforamento del bilancio di 28 miliardi di dollari, cifra che raddoppierà se il conflitto arriverà all’anno prossimo
• Secondo Lukašenko un buon mediatore con la Russia potrebbe essere Macron, ma non Meloni, perché «è una donna»
• In Cisgiordania l’Idf ha sparato contro un aereo civile scambiato per un drone. Per fortuna ha mancato il bersaglio
• Le truppe israeliane continuano ad avanzare in Libano. Bombardate anche chiese e scuole
• Gli annunci di Trump, dati per imminenti, non arrivano mai. Ieri si è conclusa ancora una volta con un nulla di fatto la riunione nella situation room
• I magistrati frenano Trump: dovrà togliere il suo nome dal Kennedy Center e si è visto bloccare il fondo da 1,8 miliardi creato per risarcire gli alleati «ingiustamente perseguitati da Biden»
• La procura di Milano accusa di caporalato il colosso edilizio statunitense Caddell. Pare sfruttasse gli operai indiani impiegati nel cantiere per il nuovo consolato Usa
• Dopo le comunali Fdi è in crescita (+1,4%), il Pd è in calo (-2,2%). Per il partito di Schlein è il dato più basso degli ultimi anni
• Meloni ha chiesto all’Ue più controlli alle frontiere per scongiurare un’eventuale epidemia di ebola. Intanto l’Oms ha annunciato il primo caso di guarigione
• A Mazara del Vallo un signore, in macchina con la moglie incinta e i suoi 5 figli, ha bruciato uno stop e ha centrato uno scuolabus carico di bambini. L’uomo era senza patente e l’auto non era né assicurata né omologata. I feriti sono 19. Qui l'approfondimento di Tp24. 
• In provincia di Trapani un bambino di 11 anni ha tentato di accoltellare il suo professore per un 4 ricevuto a un’interrogazione. Qui l'approfondimento di Tp24. 
• I tre minorenni che hanno aggredito due professori a Parma sono indagati per violenza o minacce aggravate
• La Cedu ha aperto un fascicolo contro l’Italia per il mancato arresto di Almasri. Un’ivoriana e un sudanese affermano di essere stati violentati e torturati nelle carceri libiche
• Il Monza torna in Serie A. Non grazie al risultato di ieri – il Catanzaro ha recuperato il 2 a 0 dell’andata – ma grazie alla classifica. Esattamente quattro anni fa, il 29 maggio 2022, venne promosso per la prima volta
• L’Islanda è diventata il Paese più caro d’Europa. Ha tolto il primato alla Svizzera. A far salire i costi è stato il turismo
• Nonostante il Pnrr, la banda larga in Italia resta ancora un miraggio
• Da ieri sono entrati in vigore i «delitti contro il patrimonio agroalimentare». Chi dà indicazioni false sui luoghi di produzione, sulla filiera, o induce il consumatore in errore, rischia multe più severe o la galera
• Primo sì della Camera alla legge che obbliga le testate giornalistiche a pubblicare le assoluzioni. Il testo non convince le opposizioni (tranne Azione)
• Nei primi quattro mesi dell’anno il servizio sanitario italiano ha messo in lista d’attesa oltre 1,2 milioni di visite mediche e quasi 700 mila esami diagnostici
• Magyar e von der Leyen hanno raggiunto un accordo per sbloccare 16,4 miliardi di euro in fondi Ue per l’Ungheria
• Dopo l’addio di Orbán, la polizia ungherese ha affermato che non vieterà il Pride di Budapest
• Oggi Malta va alle urne. I laburisti di Abela sono i superfavoriti
• Alle presidenziali in Colombia che si terranno domani si sfidano il senatore di sinistra Iván Cepeda, dato per favorito, l’ultraconservatore Abelardo de la Espriella, detto El Tigre, e la centrista Paloma Valencia
• Secondo un sondaggio più della metà dei venezuelani è convinta che la dollarizzazione possa risolvere la crisi economica
• Negli ultimi cinque anni il Giappone ha perso tre milioni di abitanti. Oggi sono 123 milioni, ma di questo passo nel 2070 ne resteranno solo 87
• Gianni Alemanno sarebbe potuto uscire di galera il prossimo 24 giugno, ma l’amministrazione carceraria ha impugnato l’ordinanza
• Un truffatore è riuscito a vendere una casa non sua a un acquirente svedese per 1,3 milioni di euro
• Nella sua prima conferenza stampa da ct Baldini ammette che «per allenare la Nazionale ci vuole un certo curriculum. E io non ce l’ho»
• Urbano Cairo apre alla cessione del Torino, ma «c’è bisogno di qualcuno che abbia tanti soldi. Servirebbe un altro Hartono»
• Con 9,5 miliardi di euro, il Real Madrid si conferma la squadra di calcio che vale di più al mondo. La Juve, con 2,4 miliardi, è 12esima
• Alla Scala, l’era Myung-Whun Chung inizierà con l’Otello, in scena per la prima volta il 7 dicembre. Polemiche perché il tenore protagonista, Brian Jadge, non si truccherà il viso di nero
• È morto lo scrittore e poeta statunitense David Henderson (84 anni)

Titoli
Corriere della sera: Drone russo in Romania, ira dell’Ue
la Repubblica: Mosca colpisce l’Europa
La Stampa: Giovani e Ai, il richiamo di Panetta
Il Sole 24 Ore: Panetta: «La sfida è sulla competitività AI partita decisiva, ma va governata»
Il Messaggero: Drone russo / sulla Romania
Il Giornale: La guerra in Europa
Avvenire: Trump non decide
Qn: Guerra, allarme Bankitalia / Rischio inflazione al 6%
Il Fatto: Carovita, tassi e bollette: / a destra tutti contro tutti
Libero: Più lavoro, la sinistra frigna
La Verità: L’Ucraina celebra i nazisti / eppure la vogliono nella Ue
Il Mattino: Drone russo in territorio Nato
il manifesto: A caro prezzo
il Quotidiano del Sud: Putin provoca Ue e Nato
Domani: La promessa di Trump su Hormuz «Stop al blocco», ma l’Iran è cauto









Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...