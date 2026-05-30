Trapani, “Luci su Gaza”: al San Domenico un incontro per la pace

30/05/2026 10:46:00

Un appuntamento dedicato alla situazione umanitaria nella Striscia di Gaza e al ruolo della società civile nei percorsi di solidarietà internazionale. Si terrà sabato 30 maggio, alle ore 17, al Complesso San Domenico di Trapani, l'iniziativa “Luci su Gaza”, promossa dal Comitato spontaneo “Cittadini per la Palestina”.

L'incontro si inserisce nella campagna nazionale “100 Porti 100 Città”, una rete di iniziative che in diverse realtà italiane punta a mantenere alta l'attenzione sul conflitto israelo-palestinese e sulle conseguenze umanitarie della guerra in corso nella Striscia di Gaza.

Tra gli ospiti annunciati figura Elisabeth Di Luca, attivista impegnata nelle iniziative della Freedom Flotilla Coalition, che porterà la propria testimonianza sulla missione internazionale a cui ha partecipato nell'ottobre del 2025 a bordo della nave "Conscience".

Il dibattito sarà moderato dal giornalista Gianluca Fiusco.

All'appuntamento prenderanno parte anche rappresentanti di diverse organizzazioni attive sui temi della pace, dei diritti umani e della solidarietà internazionale, tra cui Freedom Flotilla Italia, Global Sumud Italia, Mediterranea Saving Humans, BDS Palermo e il movimento No F-35 Trapani.

L'obiettivo è creare uno spazio di confronto pubblico sulla crisi in Medio Oriente, sulle condizioni della popolazione civile palestinese e sulle iniziative di mobilitazione che negli ultimi mesi hanno coinvolto associazioni, movimenti e cittadini in numerose città italiane.

L'evento si svolge in un momento in cui la situazione a Gaza continua ad alimentare il dibattito internazionale, mentre proseguono gli appelli per un cessate il fuoco e per un accesso più ampio agli aiuti umanitari.



