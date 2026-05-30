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Antimafia

» Antiracket
30/05/2026 10:00:00

Racket e intimidazioni a Palermo: in aumento gli attacchi alle imprese

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/racket-e-intimidazioni-a-palermo-in-aumento-gli-attacchi-alle-imprese-450.jpg

A Palermo torna a farsi sentire la pressione del racket, con episodi che secondo gli inquirenti segnano un possibile cambio di passo: non più semplici segnali intimidatori, ma azioni sempre più clamorose contro realtà imprenditoriali di primo piano.

 

L’episodio a Carini e il messaggio alla città

Il recente incendio che ha colpito lo showroom di Sicily by Car a Villagrazia di Carini, struttura inaugurata da poche settimane, viene letto come un gesto dal forte valore simbolico. Le fiamme hanno distrutto e danneggiato numerosi veicoli, provocando un danno economico rilevante e attirando l’attenzione dell’intera comunità.

Per gli investigatori, l’azione non sarebbe isolata ma si inserirebbe in una più ampia sequenza di episodi intimidatori che interessano diversi comuni del versante occidentale palermitano.

 

Una strategia criminale più esposta

Secondo le prime ricostruzioni, la matrice degli attentati richiamerebbe dinamiche tipiche di un contesto criminale che mira a colpire attività visibili e simboliche, alzando il livello della pressione sulle imprese del territorio. L’area coinvolta è quella che per anni ha risentito dell’influenza dei mandamenti storicamente legati ai clan locali, oggi attraversati da nuovi equilibri.

 

Reazioni e iniziative sul territorio

L’episodio ha suscitato forte allarme istituzionale e civile. A Carini è stato promosso un momento pubblico di solidarietà nei pressi del luogo colpito, con la partecipazione di amministratori locali e cittadini, per ribadire una risposta collettiva contro ogni forma di intimidazione.

Tra i nomi coinvolti nel contesto imprenditoriale figura anche l’imprenditore Tommaso Dragotto, fondatore della società colpita.









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