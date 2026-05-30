Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Antimafia
30/05/2026 09:23:00

Cassazione, annullata la sorveglianza speciale per Antonello Nicosia

https://www.tp24.it/immagini_articoli/30-05-2026/cassazione-annullata-la-sorveglianza-speciale-per-antonello-nicosia-450.jpg

La Cassazione ha annullato i quattro anni di sorveglianza speciale con obbligo di soggiorno disposti nei confronti di Antonello Nicosia, ex assistente parlamentare di Sciacca, figura centrale dell’inchiesta “Passepartout” sulla famiglia mafiosa saccense.

 

Nicosia sta scontando una condanna a 13 anni di reclusione. La Suprema Corte ha accolto parzialmente il ricorso della difesa, rappresentata dall’avvocato Paolo Ingrao, e ha rinviato il procedimento a un’altra sezione della Corte d’appello di Palermo.

Sarà adesso la Corte d’appello a dover rivalutare la sua pericolosità sociale.

 

Nicosia, ex esponente dei Radicali e collaboratore della parlamentare Giusi Occhionero, secondo l’accusa avrebbe svolto il ruolo di “messaggero” nelle carceri. Avrebbe veicolato comunicazioni e incontrato detenuti ai quali avrebbe dato consigli per evitare che si pentissero.

Tra i boss detenuti al 41 bis che avrebbe incontrato c’è anche Filippo Guttadauro, cognato di Matteo Messina Denaro.

 

Nicosia era considerato una figura centrale dell’operazione “Passepartout” insieme ad Accursio Dimino, ritenuto il nuovo capo della famiglia mafiosa di Sciacca, già coinvolto nelle operazioni “Avana” e “Scacco Matto” e condannato a 17 anni di reclusione. Entrambi sono stati riconosciuti colpevoli di associazione mafiosa.

Prima del coinvolgimento nell’inchiesta “Passepartout”, l’ex assistente parlamentare aveva già scontato una condanna per traffico di droga. Negli anni aveva anche denunciato le condizioni degli istituti penitenziari che visitava, sostenendo un impegno sul tema del carcere maturato anche attraverso la propria esperienza personale.









Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...