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» Vela
29/05/2026 12:07:00

Trapani apre le porte al mare: al via il Vela Day della Lega Navale

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/1780045874-0-trapani-apre-le-porte-al-mare-al-via-il-vela-day-della-lega-navale.jpg

Due giornate per scoprire il fascino della vela, vivere il mare da protagonisti e avvicinare bambini, ragazzi e famiglie a uno degli sport più legati all'identità del territorio. Prenderà il via domani, sabato 30 maggio, il "Vela Day 2026" organizzato dalla Lega Navale Italiana – Sezione di Trapani, nell'ambito dell'iniziativa nazionale promossa dalla Federazione Italiana Vela con il sostegno del progetto "Kinder Joy of Moving".

L'appuntamento rientra nella campagna #provalavela, che ogni anno coinvolge centinaia di circoli e associazioni affiliate lungo le coste italiane, con l'obiettivo di diffondere la cultura del mare e avvicinare nuovi praticanti alla navigazione a vela. La manifestazione si svolgerà nella sede della LNI Trapani e sarà aperta gratuitamente a tutti i partecipanti dai 6 anni in su.

Le attività sono in programma sabato dalle 10 alle 17 e domenica dalle 10 alle 13. La partecipazione è gratuita fino a esaurimento posti, con prenotazione al numero 339 1181598.

A guidare i partecipanti saranno gli istruttori federali Turi Maugeri e Sabrina Pollici, affiancati dai soci e dai volontari della sezione trapanese della Lega Navale. In programma attività introduttive a terra, lezioni sulla sicurezza, conoscenza delle imbarcazioni e prove pratiche in mare a bordo delle classi Optimist e Laser, tra le più utilizzate per la formazione velica giovanile.

L'iniziativa si inserisce in un progetto nazionale che punta a rendere la vela sempre più accessibile, valorizzando il suo ruolo educativo e formativo. 

 

La Federazione Italiana Vela, che conta oltre settecento circoli affiliati in tutto il Paese, promuove da anni attività dedicate ai più giovani attraverso scuole vela, eventi e percorsi di avviamento sportivo. Il Vela Day rappresenta uno degli strumenti principali per favorire il primo contatto con questo mondo, senza costi e senza necessità di esperienza pregressa. 

"Il Vela Day rappresenta un'importante occasione per avvicinare giovani e famiglie al mare attraverso uno sport educativo, inclusivo e accessibile come la vela – dichiara il vicepresidente della LNI Trapani, Gianvito Ciulla - Grazie alla Federazione Italiana Vela siamo parte di un grande progetto nazionale che promuove spirito di squadra, rispetto delle regole e cultura marinaresca. Vogliamo offrire ai ragazzi trapanesi l'opportunità di vivere il mare in maniera sana e consapevole".

Per Trapani, città che storicamente vive in simbiosi con il mare, l'iniziativa rappresenta anche un'occasione per rafforzare il legame tra le nuove generazioni e la tradizione marinara del territorio. Tra vento, sicurezza, apprendimento e divertimento, il Vela Day punta a trasformare una semplice prova in mare in una possibile passione destinata a durare nel tempo. 

 

 



Vela | 2026-05-24 09:11:00
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