Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Economia

» Trasporti
29/05/2026 13:13:00

Isole minori, incontro alla Regione sui collegamenti marittimi e aerei

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/1780052693-0-isole-minori-incontro-alla-regione-sui-collegamenti-marittimi-e-aerei.jpg

Si è tenuto a Palermo, a Palazzo d’Orléans, un incontro sulle criticità dei collegamenti marittimi e aerei con le isole minori siciliane. Alla riunione hanno partecipato i sindaci delle isole, il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, il capo di gabinetto dell’assessorato regionale ai Trasporti e il dirigente generale competente.

 

A darne notizia è il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona. Le principali problematiche sono state illustrate dai sindaci di Lipari e Pantelleria, a nome degli amministratori presenti.

 

Il tema resta quello dei collegamenti da e per le isole siciliane, più volte segnalato dai sindaci senza che, finora, siano arrivate soluzioni strutturali considerate pienamente soddisfacenti.

Nel corso dell’incontro si è parlato del consolidamento dei collegamenti aerei e marittimi, dell’ammodernamento della flotta con navi più adatte ad affrontare condizioni meteo difficili, del blocco delle tariffe a carico degli utenti e della necessità di prevedere agevolazioni anche per i nativi.

 

Tra i punti affrontati anche la continuità della catena del freddo per le merci deteriorabili e l’aumento delle corse nei periodi di maggiore afflusso di passeggeri.

D’Ancona sottolinea inoltre la richiesta di coinvolgere stabilmente i sindaci nei processi decisionali: i Comuni delle isole, infatti, “non sono semplici osservatori del problema, ma rappresentano direttamente le comunità che ogni giorno vivono le conseguenze dell’insularità”.

 

Durante la riunione sono state fornite garanzie sul mantenimento del blocco dell’aumento delle tariffe annunciato da Caronte & Tourist. I sindaci presenti hanno espresso una moderata soddisfazione per le disponibilità manifestate dalla Regione.



Trasporti | 2026-05-21 18:45:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/21-05-2026/all-aeroporto-di-palermo-c-e-un-nuovo-cargo-terminal-250.jpg

All'aeroporto di Palermo c'è un nuovo cargo terminal

All’Aeroporto Falcone Borsellino apre il nuovo cargo terminal dedicato al trasporto aereo delle merci, una struttura moderna e potenziata che punta a rafforzare il ruolo dello scalo palermitano nel mercato della logistica e dei traffici...







Native | 25/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/25-05-2026/1779716768-0-sbalzi-termici-e-stile-come-stratificare-e-definire-la-silhouette-in-mezza-stagione.jpg

Sbalzi termici e stile: come stratificare e definire la silhouette in...

Native | 22/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/27-05-2026/1779875792-0-operazioni-finanziarie-come-investire-piccole-cifre-e-gli-errori-da-evitare-per-proteggere-i-risparmi.jpg

Operazioni finanziarie: come investire piccole cifre e gli errori da...

Native | 20/05/2026
https://www.tp24.it/immagini_articoli/20-05-2026/1779290126-0-a-favignana-una-lezione-di-legalita-in-piazza-l-arma-dei-carabinieri-incontra-gli-studenti.jpg

A Favignana una lezione di legalità in piazza: l'Arma dei...