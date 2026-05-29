Isole minori, incontro alla Regione sui collegamenti marittimi e aerei

29/05/2026 13:13:00

Si è tenuto a Palermo, a Palazzo d’Orléans, un incontro sulle criticità dei collegamenti marittimi e aerei con le isole minori siciliane. Alla riunione hanno partecipato i sindaci delle isole, il capo di gabinetto della Presidenza della Regione, il capo di gabinetto dell’assessorato regionale ai Trasporti e il dirigente generale competente.

A darne notizia è il sindaco di Pantelleria, Fabrizio D’Ancona. Le principali problematiche sono state illustrate dai sindaci di Lipari e Pantelleria, a nome degli amministratori presenti.

Il tema resta quello dei collegamenti da e per le isole siciliane, più volte segnalato dai sindaci senza che, finora, siano arrivate soluzioni strutturali considerate pienamente soddisfacenti.

Nel corso dell’incontro si è parlato del consolidamento dei collegamenti aerei e marittimi, dell’ammodernamento della flotta con navi più adatte ad affrontare condizioni meteo difficili, del blocco delle tariffe a carico degli utenti e della necessità di prevedere agevolazioni anche per i nativi.

Tra i punti affrontati anche la continuità della catena del freddo per le merci deteriorabili e l’aumento delle corse nei periodi di maggiore afflusso di passeggeri.

D’Ancona sottolinea inoltre la richiesta di coinvolgere stabilmente i sindaci nei processi decisionali: i Comuni delle isole, infatti, “non sono semplici osservatori del problema, ma rappresentano direttamente le comunità che ogni giorno vivono le conseguenze dell’insularità”.

Durante la riunione sono state fornite garanzie sul mantenimento del blocco dell’aumento delle tariffe annunciato da Caronte & Tourist. I sindaci presenti hanno espresso una moderata soddisfazione per le disponibilità manifestate dalla Regione.



