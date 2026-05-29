Alcamo, addio al dottore Rocco Benenati

29/05/2026 08:30:00

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Rocco Benenati, di 73 anni.

La comunità di Alcamo piange la scomparsa di un professionista stimato e conosciuto. Medico di grande esperienza, è stato primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Alcamo, dedicando la propria vita alla cura dei pazienti e al servizio della sanità pubblica.

È deceduto il 27 maggio 2026. La salma si trova presso la propria abitazione.

I funerali saranno celebrati oggi, 29 maggio 2026, alle ore 16:00 presso la Parrocchia San Paolo di Alcamo.

La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella famiglia, tra i colleghi e nelle tante persone che hanno avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane.