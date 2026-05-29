Sezioni
×
Temi Caldi
Noi e il PNRR
Caos Shark
Caos Trapani Calcio
Cartolina da Marsala
Ciclone Harry
Gaza
Gibellina Capitale
Grillopoli
Il ponte sullo Stretto
Il re di Trapani
In vino veritas
La grande sete
La rete di Messina Denaro
Marsala 2026
Referendum sulla giustizia
Scandalo referti
Vinitaly 2026
 
 
Menù
Politica
Cronaca
Coronavirus
Economia
Sport
Cultura
Scuola
Antimafia
Inchieste
 
Sezioni
Editoriali
Rubriche
Istituzioni
Cittadinanza
Lettere Opinioni
Video
Eventi
Podcast
Native
annunci
Motori & dintorni
TrovoLavoro
Rassegna Stampa
STUDIO VIRA
Sarco
Cantine Paolini
Studio Culicchia
CNA Trapani
Studio Evoluto
CDR Campione
Turni Farmacie
Salute e Benessere
Se ne sono andati

Se ne sono andati
29/05/2026 08:30:00

Alcamo, addio al dottore Rocco Benenati

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/alcamo-addio-al-dottore-rocco-benenati-450.jpg

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Rocco Benenati, di 73 anni.

 

La comunità di Alcamo piange la scomparsa di un professionista stimato e conosciuto. Medico di grande esperienza, è stato primario del reparto di Anestesia e Rianimazione dell’ospedale di Alcamo, dedicando la propria vita alla cura dei pazienti e al servizio della sanità pubblica.

 

È deceduto il 27 maggio 2026. La salma si trova presso la propria abitazione.

 

I funerali saranno celebrati oggi, 29 maggio 2026, alle ore 16:00 presso la Parrocchia San Paolo di Alcamo.

 

La sua scomparsa lascia un profondo vuoto nella famiglia, tra i colleghi e nelle tante persone che hanno avuto modo di apprezzarne le qualità professionali e umane. 


Se ne sono andati | 2026-05-29 08:30:00
https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/alcamo-addio-al-dottore-rocco-benenati-250.jpg

Alcamo, addio al dottore Rocco Benenati

È venuto a mancare all’affetto dei suoi cari il dottor Rocco Benenati, di 73 anni. La comunità di Alcamo piange la scomparsa di un professionista stimato e conosciuto. Medico di grande esperienza, è stato primario del...