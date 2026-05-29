A Mazara il convegno su Mediterraneo, pace e conflitti. Don Di Simone: "Ritrovare il logos"

29/05/2026 13:00:00

«L’umanità deve ritrovare il “logos”, la ragione che distingue gli esseri umani dalle bestie». È il richiamo lanciato da don Leo Di Simone, direttore del Centro diocesano “Operatori di pace”, intervenendo al convegno dal titolo “Mediterraneo: spazio di economia sociale”, svoltosi a Mazara del Vallo su iniziativa della Fondazione San Vito e dell’Istituto euroarabo di Mazara del Vallo.

Nel suo intervento, don Di Simone ha affrontato il tema dei conflitti contemporanei criticando l’uso della forza e dell’umiliazione dell’altro come segnali di una progressiva perdita di razionalità e umanità. «La costruzione di una cultura di pace passa attraverso la riduzione delle disuguaglianze e la creazione di relazioni cooperative. Auspichiamo la riscoperta dell’essenza comune delle tre religioni monoteistiche: pace e giustizia», ha affermato.

Al centro del convegno il ruolo dell’economia sociale come strumento di giustizia e stabilità nell’area mediterranea. Tra i relatori Susanna Coppolecchia, coordinatrice del progetto “Rete del Mediterraneo”, insieme a Lamia Al-Dabbas, Samir Barhoumi, Imad Abu Dawas, Ammar Shawesh e Abd Al-Fattah, alcuni intervenuti anche da remoto.

Durante gli interventi è stato evidenziato il potenziale trasformativo delle cooperative nel promuovere dignità lavorativa e inclusione sociale. Particolare attenzione è stata dedicata al modello giordano, indicato come esempio di democrazia economica partecipativa.

Susanna Coppolecchia ha approfondito i temi dell’implementazione dell’economia sociale, del ruolo delle fondazioni e della necessità di costruire “territori di mezzo” capaci di creare connessioni tra comunità e istituzioni. La ricercatrice ha inoltre ricordato l’esistenza di piani di economia sociale in Italia e in Europa, citando il modello spagnolo come esempio avanzato di ecosistema normativo. Un focus specifico è stato dedicato alle aree interne e alle province italiane, dove – è stato sottolineato – occorre sviluppare infrastrutture relazionali in grado di favorire partecipazione e coesione sociale.

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A Marsala il terzo meeting delle aggregazioni laicali della Diocesi

Oltre 900 persone hanno partecipato al terzo meeting delle aggregazioni laicali della Diocesi, ospitato al teatro Impero di Marsala alla presenza del vescovo monsignor Angelo Giurdanella.

A presentare gruppi, movimenti e associazioni del territorio è stata Erina Alagna, segretaria della Consulta diocesana delle aggregazioni laicali. Il momento centrale dell’incontro è stato l’intervento di don Vito Impellizzeri, preside della Facoltà Teologica di Sicilia, che ha offerto una riflessione teologica e pastorale sul ruolo dei laici nella Chiesa contemporanea.

Don Impellizzeri ha invitato i presenti a confrontarsi con i cambiamenti che la Chiesa sta attraversando, esortando i laici a riscoprirsi discepoli dentro la complessità del tempo presente, mantenendo vivo il legame tra memoria del passato e speranza nel futuro.

Nel corso della mattinata è intervenuta anche Benedetta Maniscalco Mascellino, componente del direttivo della Consulta regionale delle aggregazioni laicali, che ha inserito il percorso della Diocesi all’interno del più ampio cammino della Chiesa siciliana, offrendo un momento di confronto a livello regionale.

Il meeting si è concluso con la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo Giurdanella. Ad accompagnare l’iniziativa un coro polifonico composto da quaranta elementi provenienti da tutta la Diocesi.



