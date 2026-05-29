Marsala, Gianluca Pace referente territoriale del Dipartimento Sport della Lega 

29/05/2026 02:00:00

Gianluca Pace è stato nominato a Marsala, referente territoriale del Dipartimento Sport della Lega Salvini, incarico che – come sottolinea lo stesso Pace – viene accolto “con grande senso di responsabilità, entusiasmo e spirito di servizio nei confronti del territorio e della comunità sportiva locale”.

Una designazione che rappresenta “motivo di orgoglio”, ma anche un impegno concreto volto alla promozione dello sport come strumento di crescita sociale, inclusione, aggregazione giovanile e valorizzazione delle associazioni sportive del territorio.

Nel corso del mandato, il neo referente territoriale intende avviare un percorso di collaborazione con società sportive, associazioni, enti locali, dirigenti, tecnici e volontari, con l’obiettivo di sostenere tutte quelle iniziative capaci di incentivare la pratica sportiva, il benessere dei cittadini e la partecipazione attiva delle nuove generazioni.

“Lo sport rappresenta un presidio educativo e sociale fondamentale – afferma Pace – soprattutto in un momento storico in cui è necessario rafforzare il senso di comunità, il rispetto delle regole, il merito e la sana competizione”.

Tra le priorità indicate dal nuovo referente anche quella di favorire il dialogo con le realtà sportive locali, ascoltando esigenze e proposte e contribuendo alla diffusione di progettualità utili allo sviluppo del settore.

Infine, Gianluca Pace ha voluto ringraziare il partito e i dirigenti della Lega Salvini “per la fiducia riposta” assicurando che l’incarico sarà svolto “con dedizione, trasparenza e massima disponibilità istituzionale”.



