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Istituzioni
29/05/2026 11:00:00

Misiliscemi: la base FOB della NATO celebra 40 anni di servizio

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/misiliscemi-la-base-fob-della-nato-celebra-40-anni-di-servizio-450.jpg

Quarant’anni di presenza strategica nel Mediterraneo e di supporto alle missioni di sorveglianza aerea della NATO. La Forward Operating Base (F.O.B.) di Trapani ha celebrato il suo 40° anniversario con una cerimonia istituzionale svolta presso il sedime aeroportuale di Misiliscemi, alla presenza di autorità civili e militari italiane e internazionali.

La base operativa, parte integrante della NATO Airborne Early Warning & Control Force, rappresenta da quattro decenni un punto di riferimento per le attività di controllo e difesa dello spazio aereo dell’Alleanza Atlantica.

 

La cerimonia a Misiliscemi

 

 

Alle celebrazioni hanno preso parte i vertici della NAEW&CF di Geilenkirchen, guidati da un Generale di Brigata, insieme ai rappresentanti del 37° Stormo dell’Aeronautica 

Militare e alle principali autorità del territorio trapanese.

Momento centrale dell’evento è stato lo schieramento del Reparto con la presentazione di una targa commemorativa dedicata al personale che, nel corso degli anni, ha prestato servizio nella base con responsabilità e professionalità.

Nel corso degli interventi ufficiali è stato sottolineato il ruolo della F.O.B. non solo come presidio strategico per la sicurezza internazionale, ma anche come realtà profondamente inserita nel tessuto sociale ed economico della provincia di Trapani.

 

Un presidio strategico nel Mediterraneo

 

Fondata negli anni Ottanta come nodo operativo della NATO nel Mediterraneo, la Forward Operating Base di Trapani opera in stretta collaborazione con il 37° Stormo, che assicura supporto logistico e tecnico ai velivoli AWACS.

Si tratta degli aerei radar utilizzati per le attività di sorveglianza e controllo dello spazio aereo, facilmente riconoscibili per il grande radar rotante installato sulla fusoliera. Questi assetti svolgono un ruolo fondamentale nelle operazioni di monitoraggio e difesa dell’Alleanza Atlantica.

 

Mostra statica degli assetti AWACS

 

A margine della cerimonia è stata allestita anche una mostra statica dedicata agli assetti AWACS e agli altri velivoli impiegati nelle missioni di difesa aerea nazionale e internazionale.

L’iniziativa, seppur riservata a un contesto istituzionale, ha rappresentato un momento simbolico per ricordare quarant’anni di attività della base NATO di Trapani e rilanciare l’impegno verso le future sfide della sicurezza internazionale.

 









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