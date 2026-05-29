Mazara, scontro tra scuolabus e auto: circa 20 feriti, coinvolti anche dieci bambini

29/05/2026 15:37:00

Poteva finire in tragedia. Paura nel primo pomeriggio a Mazara del Vallo per un incidente stradale avvenuto intorno alle 14:30 all'incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore.

Per cause in corso di accertamento, uno scuolabus e un'autovettura si sono scontrati violentemente. Sul posto è intervenuta la squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo, insieme ai soccorritori del 118 e alle forze dell'ordine.

Secondo le prime informazioni, il bilancio provvisorio è di circa 20 feriti. Tra questi ci sarebbero dieci bambini che viaggiavano a bordo dello scuolabus. Coinvolti anche due insegnanti e le quattro persone che si trovavano nell'autovettura, compreso il conducente.

Le condizioni dei feriti sono in fase di valutazione da parte del personale sanitario intervenuto sul posto. L'area è stata messa in sicurezza mentre proseguono i rilievi per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.

Seguiranno aggiornamenti.



