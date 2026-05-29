Mazara, l'incidente dello scuolabus: tre bambini trasferiti a Palermo

29/05/2026 18:57:00

Si precisano i contorni del grave incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio a Mazara del Vallo, all'incrocio tra via Ballatore e via Salemi. Il bilancio è di 19 feriti, tra cui 14 bambini, e ha richiesto l'attivazione del Piano di Emergenza Interno per il Massimo Afflusso di Feriti (PEIMAF) dell'ospedale "Abele Ajello".

Secondo la ricostruzione fornita dall'Asp di Trapani, intorno alle 14 uno scuolabus con a bordo nove bambini, l'autista e due assistenti si è scontrato con un'autovettura sulla quale viaggiava un'intera famiglia composta dai genitori e da cinque figli minorenni. In seguito all'impatto, il pullman si è ribaltato sul fianco destro.

La macchina dei soccorsi

Sul posto sono intervenute quattro ambulanze del 118 con due medici a bordo. Dopo la stabilizzazione dei feriti, tutti i pazienti sono stati trasportati all'ospedale di Mazara del Vallo.

Vista la gravità dell'evento e il numero delle persone coinvolte, l'Asp ha immediatamente attivato il PEIMAF, mobilitando personale medico, infermieristico e tutte le unità operative necessarie per gestire contemporaneamente l'arrivo dei 19 feriti. Anche la Direzione strategica dell'Azienda sanitaria si è recata al presidio ospedaliero per coordinare gli interventi.

Tre bambini trasferiti a Palermo

Completati gli accertamenti clinici e diagnostici, alle 18 sono stati disposti i trasferimenti dei casi che richiedevano cure specialistiche.

Due bambini sono stati trasferiti nei reparti di Chirurgia pediatrica di Palermo, mentre un terzo piccolo paziente è stato accompagnato in ambulanza medicalizzata presso il reparto di Ortopedia pediatrica del capoluogo siciliano.

Altri cinque minori, con ferite meno gravi, saranno trasferiti nel reparto di Pediatria dell'ospedale di Marsala. Sei bambini, giudicati stabili dal punto di vista emodinamico, sono invece destinati alla Pediatria dell'ospedale di Trapani.

Gli adulti in osservazione

I cinque pazienti adulti coinvolti nell'incidente si trovano tutti ricoverati in osservazione. Alcuni sono ancora sottoposti ad approfondimenti specialistici, ma le loro condizioni vengono definite stabili.

Restano adesso da chiarire le cause dello scontro. Sul posto hanno operato la polizia municipale e la polizia di Stato, impegnate nella ricostruzione della dinamica dell'incidente che ha provocato momenti di grande apprensione in città.



