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Cronaca

» Incidenti
29/05/2026 19:42:00

Lo scuolabus travolto a Mazara: auto senza assicurazione e con conducente senza patente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/1780076709-0-lo-scuolabus-travolto-a-mazara-auto-senza-assicurazione-e-con-conducente-senza-patente.jpg

Emergono nuovi dettagli sull'incidente che oggi pomeriggio ha provocato il ribaltamento di uno scuolabus all'incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore, a Mazara del Vallo. Secondo quanto comunicato dal Comune, il conducente dell'auto coinvolta era senza patente e il veicolo risultava privo di assicurazione.

L'incidente è avvenuto quando una Nissan Qashqai con a bordo sette persone, tra cui cinque bambini, si è scontrata con lo scuolabus comunale sul quale viaggiavano nove bambini, due assistenti e l'autista. L'impatto è stato particolarmente violento e ha causato il ribaltamento del mezzo sul fianco.

 

La dinamica: "Non ha rispettato lo stop"

 

Secondo i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale, intervenuta insieme alla Polizia di Stato, la Nissan percorreva via Rosario Ballatore in direzione di via Salemi e non avrebbe rispettato il segnale di stop né il limite di velocità di 30 chilometri orari vigente nella zona.

Lo scuolabus stava invece transitando regolarmente lungo via Salemi in direzione della zona costiera. L'urto all'altezza dell'incrocio avrebbe provocato il ribaltamento del mezzo.

Dal Comune sottolineano che l'incrocio è dotato di segnaletica verticale ben visibile, con cartelli di stop, limiti di velocità e specchi parabolici che consentono la visibilità delle intersezioni. L'impianto semaforico, al momento dell'incidente, non era funzionante a causa di un guasto.

L'auto è stata posta sotto sequestro.

 

Il bilancio dei feriti

 

Secondo l'aggiornamento diffuso dal Comune, il bilancio è di 13 feriti.

Tra i nove bambini che viaggiavano sullo scuolabus, una bambina sarebbe già stata dimessa, mentre gli altri sono stati trasferiti nei reparti di Pediatria degli ospedali di Marsala e Trapani per osservazione precauzionale. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione.

Più delicate le condizioni di tre dei cinque bambini che si trovavano a bordo della Nissan: due sono stati trasferiti in Chirurgia pediatrica a Palermo e uno in Ortopedia pediatrica. Nessuno, tuttavia, risulta in pericolo di vita.

Sono inoltre sotto osservazione le condizioni delle due assistenti dello scuolabus che, insieme all'autista, hanno contribuito a far uscire rapidamente i bambini dal mezzo subito dopo il ribaltamento.

 

Quinci: "La guida imprudente ha rischiato di provocare una tragedia"

 

Il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, che si è recato all'ospedale Abele Ajello insieme ai familiari dei feriti e alla referente dei Servizi sociali comunali Giovannella Russo, ha commentato così l'accaduto:

"L'incidente di oggi ci ha fatto preoccupare e ci ha tenuti con il fiato sospeso. Per fortuna nessuno dei feriti e dei bambini corre pericolo di vita. Un'auto priva di assicurazione, il cui conducente era sprovvisto di patente, con a bordo una donna in gravidanza e ben cinque bambini, non si è fermata allo stop e ha rischiato di provocare una tragedia investendo in pieno un nostro scuolabus che per il violento impatto si è addirittura ribaltato. La guida imprudente ha messo a repentaglio molte vite. Rispettiamo il codice della strada perché altrimenti diventiamo portatori di morte".

Una tragedia sfiorata che solo per una serie di circostanze favorevoli non ha avuto conseguenze ancora più gravi. Le indagini proseguono per definire tutti gli aspetti della vicenda.

 









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