L'incidente allo scuolabus di Mazara: due bambini sono gravi

29/05/2026 16:53:00

Si aggrava il bilancio dell'incidente stradale avvenuto nel primo pomeriggio di oggi a Mazara del Vallo. Sono infatti una ventina i feriti coinvolti nello scontro tra uno scuolabus e un'autovettura avvenuto intorno alle 14:30 all'incrocio tra via Salemi e via Rosario Ballatore.

Secondo le informazioni finora disponibili, due bambini sarebbero in gravi condizioni. Sullo scuolabus viaggiavano una decina di minori appena usciti da scuola, oltre al personale accompagnatore.

L'impatto è stato particolarmente violento: dopo la collisione con l'autovettura, lo scuolabus si è ribaltato sulla carreggiata, provocando momenti di grande paura tra i passeggeri e i residenti della zona.

Maxi intervento dei soccorsi

Sul luogo dell'incidente è scattata una complessa macchina dei soccorsi. Sono intervenute numerose ambulanze del 118, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Mazara del Vallo e le forze dell'ordine.

I sanitari hanno prestato le prime cure ai feriti e disposto il trasferimento negli ospedali della zona dei casi più seri. Tra i coinvolti risultano anche alcuni adulti presenti a bordo dei mezzi.

Indagini sulla dinamica

La polizia municipale e la polizia di Stato stanno effettuando i rilievi per ricostruire con precisione la dinamica dello scontro e accertare eventuali responsabilità.

Al momento le cause dell'incidente restano ancora in fase di accertamento. La circolazione nella zona ha subito pesanti rallentamenti per consentire le operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dei veicoli e i rilievi delle autorità.

Seguiranno aggiornamenti.



