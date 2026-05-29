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Dediche e pensieri
29/05/2026 12:21:00

L’AVO Marsala ricorda il dottor Giuseppe Clemente

https://www.tp24.it/immagini_articoli/29-05-2026/l-avo-marsala-ricorda-il-dottor-giuseppe-clemente-450.jpg

Da oltre dieci anni i volontari dell’AVO Marsala dedicano il loro tempo alle persone fragili ricoverate presso l’Ospedale “Paolo Borsellino” di Marsala, offrendo presenza, ascolto e sostegno umano accanto al personale sanitario.

 

Un impegno quotidiano fatto di incontri silenziosi, di gesti semplici e di umanità condivisa, che ha permesso ai volontari di entrare in contatto con medici, infermieri e operatori sanitari che, a vario titolo, sostengono e valorizzano la loro attività.

In questo percorso, l’AVO Marsala desidera ricordare con particolare affetto il dottor Giuseppe Clemente, scomparso di recente, figura stimata e profondamente amata, esempio di gentilezza, disponibilità e dedizione soprattutto verso i piccoli pazienti.

 

«Il dottor Clemente non è stato soltanto un medico attento e competente – raccontano i volontari dell’AVO Marsala – ma una presenza capace di infondere serenità. Con i bambini aveva un rapporto naturale, immediato, fatto di sorrisi e parole semplici che arrivavano al cuore».

L’episodio che più resta impresso nei ricordi dei volontari risale al periodo pasquale, quando, in occasione della consegna dei tradizionali doni preparati dall’associazione – piccoli coniglietti contenenti ovetti di cioccolato – il medico si mostrò immediatamente disponibile a collaborare.

 

«Stava svolgendo le sue attività – ricordano ancora i volontari – ma non esitò a fermarsi. Con il suo sorriso e la sua consueta umanità ci accompagnò nei reparti pediatrici, fermandosi accanto a ogni bambino, parlando con loro, rassicurandoli e riuscendo, con naturalezza, a strappargli un sorriso».

Il suo camice bianco, il colletto colorato, la sua presenza solare e i piccoli dettagli, come le matite colorate nel taschino, che lo contraddistinguevano, sono rimasti vivi nella memoria di chi ha avuto modo di incontrarlo.

«Per noi resterà sempre il “medico dei bambini” – conclude l’AVO Marsala – una persona che ha saputo unire competenza professionale e una straordinaria sensibilità umana». Un ricordo che continua a vivere nel cuore dei volontari e di chi ha condiviso con lui anche solo un frammento di cammino.









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